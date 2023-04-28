Sabancı’dan ‘yeni ekonomi’ye 34 projeyle fikri mülkiyet desteği

26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Hakları Günü kapsamında Sabancı Topluluğu tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Scientists & Designers of Sabancı Ödül Töreni Sabancı Center’da gerçekleştirildi. Fikri mülkiyet alanında farkındalık yaratmak ve yaratıcı düşünceyi teşvik etmek amacıyla, geçtiğimiz yıl başlatılan ödül töreni kapsamında, bu yıl 115 Sabancı Topluluğu çalışanı ödüllendirildi. 115 Topluluk çalışanı, Sabancı’nın odak büyüme alanı olan yeni ekonomi ve sürdürülebilirlik alanında ortaya koydukları 34 farklı projeyle söz konusu ödüllere layık görüldü.

Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, ticari sır ve telif hakkı gibi fikri mülkiyetin farklı alanlarında proje ve uygulamalara imza atan Topluluk çalışanlarına ödülleri, Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, Sabancı Holding İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Yeşim Özlale Önen ve Sabancı Holding Hukuk ve Uyum Bölüm Başkanı Şebnem Önder tarafından takdim edildi.

“Sıra fikri mülkiyet portföyünün reel sektöre aktarılmasında”

Çevrimiçi düzenlenen törende konuşan Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) Geçiş Ülkeleri ve Gelişmiş Ülkeler Bölüm Direktörü Prof. Dr. Habip Asan, Dünya Fikri Mülkiyet Günü’nün bu yılki temasının “Kadınlar ve Fikri Mülkiyet: İnovasyonu ve Yaratıcılığı Hızlandırmak” olarak belirlendiğini söyledi.

Patent, marka ve tasarım süreçlerine ilişkin sınai mülkiyet başvurularında Türkiye’nin dünyada ilk 10’a girdiğini hatırlatan Asan, “Şimdi ise sıra bu fikri mülkiyet portföyünün reel sektöre aktarılmasında. Bu kapsamda, düzenlenen bu etkinliğin, Sabancı Holding’in fikri mülkiyet haklarına verdiği önem açısından da son derece kıymetli olduğuna inanıyorum.” dedi.

Dünyada yeni yapılan sınai mülkiyet başvurularının üçte ikisinin Asya ülkelerinde yapıldığına dikkat çeken Asan, şunları kaydetti: “Dünyada şu anda, yıllık küresel hasıla yaklaşık 100 trilyon dolar seviyesinde. Bu 100 trilyon doların yarattığı katma değere baktığımızda, bu rakamın yüzde 65-70'inin fikri mülkiyet varlıklarından oluştuğunu görüyoruz. Diğer yandan, gelişmiş ülkelere ya da ABD’nin en büyük 500 şirketine baktığımızda ise fikri mülkiyet varlıklarının şirketlere ve şirketlere kattığı değer yüzde 90'ları buluyor. Bu anlamda, fikri mülkiyetin ve bu fikrin mülkiyetin niteliğinin artırılarak ticarileştirilmesinin, ülkeler için son derece önemli olduğunu düşünüyorum.”

“Küresel İnovasyon Endeksi’nde ilk kez ilk 40 ülke arasına girdik”

Türkiye’nin son dönemde fikri mülkiyet alanında önemli bir atılım yaptığının altını çizerken Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper ise, “Bu yolculukta, TÜBİTAK ve TÜRKPATENT gibi ülkemizin göz bebeği kurumlarının da çok önemli bir rolü var. Geçtiğimiz dönemde WIPO tarafından açıklanan Küresel İnovasyon Endeksi’nde, Türkiye tarihinde ilk kez dünyada ilk 40 ülke arasına girdi. Listede 37’nci sıraya yükselerek, en büyük yükselişlerden birine imza attık. Biz bu sıçramayı yaparken, ‘creative output’ olarak nitelendirilen ‘yaratıcı çıktı’ kategorisinde ise dünyada 15’inciyiz. Diğer yandan, TÜRKPATENT verilerine göre, geçtiğimiz yıl içinde Türkiye’de 15.856 patent başvurusu gerçekleşti. Ve bu alanda kayıtların tutulduğu 1995 yılından bu yana ilk kez, yerli patent başvuruları, yabancı patent başvurularını geride bıraktı. Tüm bunlar, geleceğe dair umutlarımızı artırıyor.” diye konuştu.

“Tüm projeler, sürdürülebilir yaşam için atılmış bir adım”

Sürdürülebilirliğin ve yeni ekonominin, Sabancı Topluluğu’nun gelecek yol haritasında çok önemli bir role sahip olduğunu belirten Alper, şunları söyledi: “Bu törenle ödüllendirdiğimiz arkadaşlarımız, inovasyon tutkularıyla Topluluğumuzun bu yeni vizyonuna ve yeni yol haritasına güç veriyorlar. Tüm bu çalışmalarıyla Sabancı’nın sorumlu yatırım anlayışına destek olurken, daha sürdürülebilir bir yaşam hayalimize ortak oluyorlar. Patentlerin, ticari sırların, faydalı modellerin her biri daha sürdürülebilir bir yaşam için atılmış bir adım. Sabancı’nın kodlarına işlemiş ‘kendini sürekli geliştirme, durmaksızın öğrenme’ ilkesini de bu gibi projelerle güçlendirdiğimiz için çok mutluyuz. Tüm bu projeler Sabancı Topluluğu’nun ‘yeni ekonomi’ ve özellikle sürdürülebilirlik odaklı kültürel dönüşümünü çok daha pekiştirecek.”

Bu yıl ödül alan 115 Topluluk çalışanından 39’unun kadın olduğunu söyleyen Alper, “Oran olarak baktığımızda yüzde 34’lük bir oran yakalamış durumdayız. Geçen yıl bu oranımız yüzde 28’lerdeydi. Yüzde 34 ile de kesinlikle yetinmiyoruz ama Türkiye’deki genel ortalamaların çok üzerinde olmamız Sabancı’nın farkını da hissetmemizi sağlıyor. Umuyorum yakın zamanda bu oranı yüzde 50’ya hatta bunun üzerine çıkaracağız.” dedi.