Saloni Mobilya 2 uluslararası tasarım ödülü ile başarısını taçlandırdı

ALİ ŞAHİN/BURSA

Saloni Mobilya, uluslararası arenadaki tasarım ödüllerine bir yenisini daha ekledi. Saloni Mobilya CEO’su Haluk Özbek, LEO Berjer modelinin 2024 European Product Design Award (EPDA) ödülüne layık görüldüğünü, Alfa Bed modüler karyola modelinin ise ABD’nin prestijli GOOD DESIGN tasarım ödülünü kazandığını duyurdu. Alfa Bed modüler karyola modeli ise sınırsız ölçü ve tasarım seçenekleri sunmasıyla dikkat çekerken The Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design ile The European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies tarafından düzenlenen 74. GOOD DESIGN ödüllerinde büyük ödülü kazandı.



Kazanılan ödüller hakkında konuşan Saloni CEO’su Haluk Özbek, “Değerli tasarımcımız Dastan Abishev Bey tarafından tasarlanan, Emre Şaşmaz ustamızın da prototip uygulamasını yaptığı LEO Berjer modelimiz, 2024 European Product Design Award ödülüne layık görüldü. Aynı hafta içinde ABD’den Alfa Bed modüler karyola modelimizle GOOD DESIGN tasarım ödülünü kazanarak çifte başarı elde ettik. Emeği geçen arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Gençlerimize güvendikçe, ülkemize daha fazla tasarım ödülü kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.

Saloni, daha önce Kyoto modeliyle GOOD DESIGN ödülünü kazanarak tasarım dünyasında adından söz ettirmişti.