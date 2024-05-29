SAMPA 30 yılda atölyeden 11 fabrikaya ulaştı

HÜSEYİN GÖKÇE-ANKARA

Ağır vasıta yedek parça endüstrisinde küresel ölçekte faaliyet gösteren SAMPA, 30. yaşını Automechanika İstanbul etkinliğinde kutladı. Faaliyetine 1994’te bir torna tezgâhında başlayan şirket, bugün 11 fabrika yanı sıra 5 kıtada 25 ofis ve lojistik merkeziyle faaliyet gösteriyor.

Şirketin yurt dışında faaliyet gösteren birimlerinin yöneticilerinin de katıldığı etkinlikte SAMPA Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Tarık Altuncu 30 yılda önemli bir mesafe kat ettiklerini söyledi.

Altuncu bu dönemde 11 fabrika, alanında uzman AR-GE ekibi, beş kıtada yer alan 25 ofis ve lojistik merkezi ile ağır vasıta yedek parça endüstrisinde büyük bir oyuncu olmayı başardıklarını bildirdi. Yurt dışında satın alarak bünyelerine kattıkları şirketlerle küresel liderlik hedeflediklerini belirten Altuncu, sağlanan başarıda iş ortakları ve müşterilerin de katkısı bulunduğunun altını çizdi.