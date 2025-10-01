Samsunlu CRK Enerji, Türkiye 27’ncisi oldu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) iş birliğinde, şirketlerin 2021-2023 arası iki yıllık ciro artışı dikkate alınarak yapılan Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi yarışması sonuçlandı. Türkiye 100 sonuçları; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve iş dünyasının katılımıyla TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen törenle açıklandı. Törene Samsun TSO Başkanı ve TOBB Başkan Yardımcısı Salih Zeki Murzioğlu da katıldı.

Türkiye 100 şirketlerinin yüzde 67’si ihracat yapıyor

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, törende yaptığı konuşmada, söz konusu dönemde Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketinin ortalama ciro büyümesinin yüzde 1644 olduğunu, bu şirketlerin Türkiye'deki milli gelir artışının altı kat üzerinde performans gösterdiklerini belirtti. Hisarcıklıoğlu, "Yine aynı süre içinde, çalışan başı üretimlerini yani verimliliklerini ise ortalama yüzde 718 artırdılar. Ayrıca her biri ortalama 127 kişiye istihdam sağladı. Toplam istihdamlarını da yüzde 88 oranında artırdılar. Türkiye 100 şirketlerinin yüzde 67’si ihracat yapıyor" diye konuştu.

CRK Enerji, Türkiye 100 Listesinde 27’nci sırada

Açıklanan listeye Samsun’dan ise, 2021-2023 döneminde yüzde 1493 büyüyerek 27’nci sıradan giren CRK Enerji Elektrik Proje Taahhüt ve Mühendislik Hizmetleri Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. oldu. Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, tören sonrası yüksek büyüme performansıyla hem şehir ekonomisine hem de ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan CRK Enerji Kurucusu Cumhur Kaya ile bir araya gelerek kutladı.

Samsun’dan bir başarı hikâyesi çıktı

CRK Enerji’nin 2021-2023 döneminde yüzde 1493 gibi bir büyüme oranı göstererek TOBB Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi arasında 27’nci sırada yer almasının gurur verici olduğunu belirten Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Samsun’umuzdan böyle bir başarı hikâyesi çıkmasından büyük gurur duyuyorum. CRK Enerji, kısa sürede gösterdiği bu olağanüstü büyüme performansıyla sadece ilimizin değil, ülkemizin ekonomisine de önemli katkılar sunmuştur. Bizleri onurlandıran Cumhur Kaya ve ekibini yürekten kutluyorum. Bu başarı, azmin, vizyonun ve nitelikli çalışmanın en somut göstergesidir. Samsun TSO olarak her zaman girişimcilerimizin yanındayız” dedi.

Kaya: “Başarımız özverili çalışmanın sonucu”

CRK Enerji Kurucusu Cumhur Kaya ise ödül sonrası yaptığı değerlendirmede, “Enerji, globalleşen dünyanın en önemli unsurlarından. Biz de CRK Enerji olarak enerji sektöründe oldukça geniş bir hizmet yelpazesi sunuyoruz. Sürekli olarak kendimizi geliştiriyoruz. Bu başarı, ekibimizin özverili çalışmasının ve müşteri memnuniyetine verdiğimiz önemin bir sonucudur. Şehrimizi ve sektörümüzü en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.