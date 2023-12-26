Sanlab, 50 noktada elektrikli araç simülasyon merkezi kuracak

Türkiye için kritik sektörlerde ihtiyaç duyulan insan kaynağının yetiştirilebilmesi için simülasyonlar geliştiren Sanlab, bu alanda sektörünün önde gelen firmaları arasında yer alıyor.

Sanlab Kurucu Ortağı Salih Kükrek, 2023’ün firmaları açısından verimli geçtiğinin altını çizerek, “Ülkemizin 10 farklı noktasında elektrikli araç simülasyon merkezi kurduk ve elektrikli araç bakım ustaları yetiştirmek için faaliyetlere başladık. Birçok üniversite ve sektörel paydaş ile eğitimlerde Sanlab teknolojileri kullanılması yönünde iş birliği sözleşmeleri imzaladık” şeklinde konuştu.

Elektrikli araçların daha hızlı ilerleyeceğine vurgu yapan Kükrek, “2024 yılı içerisinde en az 50 noktada elektrikli araç simülasyon merkezi kuracağız. Bu yıl elektrikli araçlarda insan kaynağı geliştirme ile ilgili bir AB projesini başarıyla tamamladık, teknolojilerimiz sadece Türkiye’de Avrupa Birliği ülkelerinde de kullanılmaya başlandı. Ayrıca Avrupa Birliği fonlarından yeni bir projemiz daha onaylandı ve 2024 yılı içinde bu projemizi de başarıyla tamamlayacağız” ifadelerini kullandı.

Yeni projelerinin elektrikli araç bakım faaliyetlerinin bir sonraki süreci olan diagnostik faaliyetleriyle ilgili olduğunu anlatan Kükrek, “Böylece dünyada ilk kez elektrikli araçlarda A’dan Z’ye tüm bakım ve onarım süreçlerini içeren bir eğitim simülasyonu ortaya çıkacak” açıklamalarında bulundu.

Teknolojileri 56 ilde 250 noktada kullanılıyor

Kükrek, geliştirdikleri simülasyonların mesleki eğitimde etkin olarak kullanıldığına vurgu yaparak, “SANLAB Learning Technologies markası ile Türkiye’nin bu alandaki lider aktörüyüz. Geliştirdiğimiz VR/AR çözümlerimiz ile öğrenmeyi hızlı, kolay ve etkin hale getiriyoruz. E-öğrenme çözümlerimiz ile öğrenme sürecini zaman ve mekândan bağımsız hale getiriyoruz” diye konuştu.

Kaynak, forklift, CNC gibi her dönem ihtiyaç duyulacak mesleklerin yanı sıra elektrikli araç bakımı, gaz dolum, ilaçlama, boya, şarj istasyonu kurulumu gibi yeni dönemde ihtiyaç duyulan meslekler için eğitim çözümleri geliştirdiklerine işaret eden Kükrek, “Teknolojilerimiz Türkiye’nin 56 ilinde 250’tan fazla noktada kullanılıyor. Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Belediyeler, Üniversiteler, Meslek Yüksel Okulları, Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı mesleki eğitim kurumları ve özel şirketler; geliştirdiğimiz çözümleri öğrenme süreçlerine dahil ediliyor ve 30’dan fazla meslek için insan kaynağı yetiştiriyor” ifadelerini kullandı.

İki yıl içerisinde AB ülkelerine yayılmayı hedefliyor

Türkiye’de başlattıkları eğitimleri ve dijital dönüşüm hareketini tüm dünyaya yaymayı hedeflediklerine dikkat çeken Salih Kükrek, “Dünyanın nitelikli eleman ihtiyacının Türkiye menşeili bir firmanın teknolojileri ile yetiştirilmesini sağlayacağız. Milyonlarca kişi Türk teknolojisi ile meslek sahibi olacak ve istihdam edilecek. Özellikle onaylanan AB projelerimiz kapsamında ilk hedefimiz Avrupa Birliği ülkeleri olacak. Hali hazırda bazı ülkelerde teknolojilerimiz kullanılmaya başlandı. Önümüzdeki iki yıl içinde tüm AB ülkelerine yayılmayı hedefliyoruz” dedi.