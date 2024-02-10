SASA, dev sanayi tesisini 9 bin kişiyle üretime hazırlıyor

Depremlerin etkili olduğu şehirlerden Adana'da faaliyet gösteren SASA Polyester, Erdemoğlu Holding bünyesinde yaptığı yatırımlarla elyaf ve polyesterin ham maddesi olan Saflaştırılmış Tereftalik Asit (PTA) üretimini de içeren Türkiye'nin son yıllardaki en önemli sanayi tesislerinden birini hayata geçirecek.

Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Adana'nın merkezinin depremlerden fazla etkilenmediğini dile getiren Erdemoğlu, Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve bazı ilçelerde durumun çok farklı olduğunu söyledi.

Adana ve Gaziantep'in merkezlerindeki etkinin sınırlı kalması dolayısıyla diğer bölgeler için harekete geçtiklerini ifade eden Erdemoğlu, "İlk gün sabah saatinden itibaren gücümüz neye yetiyorsa, nerelere ulaşabiliyorsak, nerelere katkıda bulunabiliyorsak hepsine bulunmaya çalıştık, hem grup olarak hem aile olarak hem tüm çalışanlarımız olarak." dedi.

Erdemoğlu, depremin ardından Adana Seyhan fabrikasındaki tüm vinç ve kurtarıcılar ile 150 kişilik acil koordinasyon ekibinin tamamını yakın coğrafyalar başta olmak üzere deprem bölgeleri için seferber ettiklerini bildirdi.

Depremin ardından yanmaya başlayan İskenderun Limanı için de kimyasal köpüğün SASA tarafından verildiğini belirten Erdemoğlu, limanın söndürülmesine de katkıda bulunduklarına değindi.

Erdemoğlu, ayrıca tüm koordinasyonda, Ankara ve İstanbul'dan gelen ekiplerin yerlerine ulaştırılmasında servis ekipleriyle ellerinden ne geliyorsa yapmaya çalıştıklarını kaydetti.

Acil durum koordinasyonunun sırrı

İbrahim Erdemoğlu, çok çeşitli yardımları bu kadar organize gerçekleştirmelerini sağlayan etkenlerden birinin insani değerler olduğunu vurgulayarak, kendilerini tüm depremzedelerin yerine koyarak düşündüklerini söyledi.

SASA'nın da afet ve kriz durumlarına karşı özel bir hazırlığı bulunduğuna işaret eden Erdemoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "SASA'da geçmişten gelen acil koordinasyon gibi bir eğitim portföyünün olması, bunun defalarca yapılması ve burada arkadaşlarımızın eğitimli olması çok katkı sağlıyor. Örneğin depremde, yangında, selde, diğer felaketlerde tecrübeli ve eğitimli olması sayesinde sabah saat 5'ten sonra arkadaşlarımız acil koordinasyon merkezini kurdu. Nerelere, ne yapabileceğimiz bir plan dahilinde yapmaya başlandı."

Türkiye'nin tamamına yakınının deprem bölgesinde olduğunu dile getiren Erdemoğlu, bu nedenle benzer bir durumu herkesin yaşayabileceğini düşünerek yapılanlardan çok yapılacaklara odaklanılması gerektiğini ve yürütülen çabalara herkesin destek sağlamasına ihtiyaç olduğunu söyledi.

Depremzedeler için 152 milyon dolarlık destek

İbrahim Erdemoğlu, deprem yaralarını sarmak için yürüttükleri çalışmaların ekonomik karşılığının 152 milyon doları bulduğunu bildirdi. Erdemoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: "1000 tane de konut sözü verdik, onu da yapacağız. Şu anda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onayı bekliyoruz. Onu da hızlı şekilde yapacağız. Diğer sanayicilerin, iş adamlarının de bu bölgeye katkıda bulunmasını özellikle rica ediyorum.

Gerekirse burada, bunun hızlı şekilde çözülmesi ve ekonomik olarak gerekirse servet vergisi dahil vergilerin toplanarak özellikle geniş halk kitlelerinden değil de ekonomik durumu üst düzeyde olan insanlardan toplanarak bu bölgenin hızlı şekilde ayağa kaldırılması gerekiyor. Kaldırılacağına inanıyorum ama süreç olarak uzamamasını rica ediyorum."

Tesisler art arda devreye girecek

İbrahim Erdemoğlu, depremin ardından riskli gördükleri için DMT tesisini tedbir amaçlı geçici olarak 3 ay süreyle kapattıklarını söyledi.

Onun haricinde diğer yatırımlarda 1-2 ay uzamalar olduğunu ifade eden Erdemoğlu, ancak canla başla mücadele sonucunda o açığın da kapatıldığını bildirdi.

Planlarını olduğu gibi devam ettirdiklerine vurgulayan Erdemoğlu, şunları kaydetti: "Depremle ilgili hiçbir şekilde planımızı öteleme, erteleme gibi bir davranışa asla girmedik. En hızlı şekilde yatırımı devam eden yıllık 1 milyon 750 bin ton PTA (Saflaştırılmış Tereftalik Asit) tesisimiz 6. ayda faaliyete geçecek. Arkadaşlarımız canla başla çalışıyor. Hatta şunu söyleyebilirim. Şu anda bile günde 9 bin insan gece gündüz montajı hızlı şekilde tamamlamaya çalışıyor. Bunun yanında ikinci ilave elyaf tesisimiz var 450 bin tonluk yaklaşık. Bu da yıl sonunda faaliyete geçecek. Aynı şekilde 350 bin tonluk yeni cips tesisimiz var. Yatırımı devam eden. O da bu yılın sonunda ya da önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Hiçbir aksaklık yok."