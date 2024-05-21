SASA’da bedelli sermaye artırımı primli fiyattan yapılacak

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yeni payları satın alması için tanınan limitler dahilinde mümkün olan en yüksek pay fiyatını tercih eden Holding, aralık ayında nitelikli kurumsal yatırımcılara sattığı payları da daha yüksek bir fiyattan geri almış olacak.



SASA Yönetim Kurulu, sermaye artırımı kararını 8 Şubat 2024 tarihli toplantısında almış, 5.321.653.794,10 TL olan çıkarılmış sermayenin toplam 4.365.000.000 TL satış hasılatı elde edilecek şekilde artırılmasına ve çıkarılacak borsada işlem görebilir nitelikteki yeni payların tamamının halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemi ile SASA hakim ortağı Erdemoğlu Holding A.Ş.’ye satılmasına karar vermişti. Artırım için 14 Şubat 2024 tarihinde yapılan başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 16 Mayıs 2024 tarihinde onaylanmıştı.



SASA'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bu sabah yapılan açıklamada "Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların tahsisli satışında işlem fiyatı, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenen baz fiyat ve Erdemoğlu Holding A.Ş.’nin son 6 ay içinde gerçekleştirdiği satış işlemlerindeki en yüksek satış fiyatı dikkate alınarak 1 TL nominal değerli beher pay için 49,40 TL olarak belirlenmiştir" denildi.

Sattığı payları dolar bazında da daha yüksek fiyattan geri alıyor



Erdemoğlu Holding'in 12 Aralık 2023 tarihinde nitelikli kurumsal yatırımcılara yaptığı satıştaki fiyat olan 43,10 TL’nin o günkü TL/USD kuruyla karşılığı 1,48 USD’ye tekabül etmekteydi; bugünkü tahsisli satış işlem fiyatı olarak belirlenen 17 Mayıs 2024 gün sonu kapanış rakamı olan 49,40 TL ise 17 Mayıs tarihi itibarıyla 1,53 USD’ye tekabül ediyor. Böylelikle Erdemoğlu, sattığı payları dolar bazında da daha yüksek bir fiyattan geri almış oluyor.



KAP açıklamasına göre, sermaye artırımı ile ihraç edilecek 88.360.324 TL nominal değerli payların tahsisli satış işlemi, SPK'nın ihraç belgesi onayını takiben TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirilecek. Sermaye artırımı sonucunda Şirket’in çıkarılmış sermayesi 5.321.653.794,10 TL’den 5.410.014.118,10 TL’ye yükselecek.



Erdemoğlu: SASA'nın dev yatırımları daha güvenle ilerleyecek



KAP'a yapılan bildirimin ardından kısa bir açıklama yapan Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, SASA'nın sermaye artırım sürecinde Erdemoğlu Holding'in şirkete ve yatırımcılarına olan taahhüdünü bir kez daha teyit ettiğini söyledi.



"SASA'nın alanında dünyanın en önde gelen şirketlerinden bir tanesi olması için yatırımlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Yaptığımız sermaye artırımı ile SASA'nın dev yatırımları daha güvenle ilerleyecek. Sermaye artırımı için ihraç edilen yeni payları, en son Aralık 2023'de yaptığımız satıştaki rakamdan hem TL hem de dolar bazında daha yüksek bir fiyattan geri almamız ise, şirketimize ve yatırımcılarımıza olan taahhüdümüzü bir kez daha teyit etmiştir. Hayırlı olsun."