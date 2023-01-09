Savunma sanayisinin lazer ihtiyacını Ermaksan karşılıyor

Esra ÖZARFAT



BURSA - Yerli sermaye ile Türkiye’nin ilk özel sektör çip üretim tesisini kuran, ürettiği milli lazer teknolojisiyle Türkiye’yi ileri teknoloji ihracatı yapan ülkeler liginde üst sıralara taşıyan Ermaksan, şimdi de atış testleri tamamlanan Roketsan’ın Alka lazer silah sistemleri ile Türkiye’yi bu alanda üretim yapabilen ender ülkeler arasına taşımayı başardı. Ermaksan Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Özkayan, savunma sanayine yönelik hayata geçirdikleri projeleri Ekonomi Gazetesi Bursa Bölge Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi ile paylaştı. Özkayan, bu alanda derinleşmelerini sağlayacak yeni projeler üzerinde çalıştıklarını da söyledi. Ahmet Özkayan, Roketsan ile birlikte patlayıcı yüklü hava araçlarını etkisiz hale getiren Alka’nın test atışlarını tamamladıklarını ve 2 kilometre uzaklığa ulaştıklarını kaydetti. Özkayan, ürettikleri 5 kw lazerin SSB’nin talebi üzerine Roketsan’ın Alka projesinde kullanıldığını, başarıyla tamamlanan testler sonucunda Türkiye’nin bu alanda üretim yapabilen ender ülkeler arasında yerini aldığını vurguladı.

Ahmet Özkayan, “Droneların silah olarak kullanılması, kolay satın alınabilmesi, askeri tehdit unsuru olarak kullanımı bu alanda bir savunma sisteminin de oluşması ihtiyacını doğuruyor. Lazer silahları droneları uzun mesafede nokta atışıyla bertaraf edebiliyor. Hem sessiz, hem atış maliyeti düşük, hem de isabetli. Sistem, gelişmiş radar sayesinde uçan cismin ne olduğunu tespit ederek takip ediyor, tehdit olup olmadığını algılıyor. Tehdit algılarsa 2 kilometreden atışlara başlıyor ve 3 saniye içinde havada etkisiz hale getiriyor. Bu teknolojiye sahip olan ülke sayısı az, üreten ülke sayısı ise çok daha az. SSB başkanlığı koordinatörlüğünde Roketsan’ın entegratörlüğünde geliştirilen Alka’nın lazer sistemi sağlayıcısıyız. Bunu yüzde 100 yerli imkanlarla kendi ülkemizde yapıyor olmak büyük bir gurur kaynağı” dedi.

Lazer haberleşme sistemi geliştirdi

Ermaksan’ın makine sektöründe sahip olduğu altyapı ve birikimin bugün yüksek teknolojinin üretildiği bir yapıya evrildiğini belirten Özkayan, kurdukları Optoelektronik Ar-Ge merkezinde Türkiye’nin uluslararası rekabet gücünü artırıcı teknolojilerin geliştirilmesine odaklandıklarını söyledi.

Ahmet Özkayan, “Ermaksan’ın bu alanda büyümesi, yönetimin yurt sever bir bakış açısıyla sahip olunan altyapıyı, üretim kabiliyetini bir değer olarak ortaya koyma noktasındaki hevesinin bir göstergesi. Kendi üretim gücümüzü Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçları doğrultusunda özgün ürünler üretme noktasında nasıl işin içine katabiliriz fikrinden yola çıktık. Opto elektronik lazer grubu ciddi bir başarı elde etti. 1 kW ile başlayan single mod lazer üretimi bugün 5 kw’lık güce ulaştı. Hedefimiz 80 kw’ya kadar ulaşmak. Bu dünyada az sayıda ülkenin üretebildiği bir teknoloji. Ermaksan’ın bu konudaki derinliği giderek artacak” diye konuştu.

Savunma sanayi alanında yürüttükleri diğer projelerle ilgili bilgi veren Özkayan, “MKE’nin 76’lık gemi topu projesinde 3’lü konsorsiyumda yer aldık. 9 bin çeşit farklı mekanik parça üreterek 1 yılda teslim ettik. Silah başarıyla çalıştı ve testlerden geçti. Bir diğer projemiz de harekat planları ve ihtiyaçları göz önüne alarak özgün bir şekilde geliştirilen, sahadan gelen GPS koordinatlarıyla görmeden atış yapabilen 81’lik havan projemiz. Yatay atışta 4 ve dikeyde 6 kilometre menzilli havan topunun da test atışları tamamlandı. Önümüzdeki süreçte araç üstü modellerini de sergileyeceğiz. Ayrıca başka bir unsur tarafından karartılamayan, kesintiye uğratılamayan ve dinlenemeyen kesintisiz haberleşme kaynağı olan kuleden kuleye 15 kilometre mesafeli lazer haberleşme sistemini geliştirdik. Sınır güvenliğinde önemli faydaları var. 4 yıldır üzerinde çalıştığımız kritik bir teknoloji. Envantere katmakla ilgili çalışmalarımız sürüyor.”

Deniz topunu Kaan ile yerlileştirdi

Ermaksan ayrıca deniz platformlarında yaygın olarak kullanılan ve ‘denizlerin kalaşnikofu’ olarak nitelendirilen 40 mm deniz topu Kaan'ı da yerlileştirerek ekim ayında düzenlenen SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı’nda vitrine çıkardı. Ahmet Özkayan, “Bütün dünyada deniz kuvvetlerinin ihtiyacı olan ve kolay kolay tedarik edilemeyen, üretici firmaların her ülkeye vermediği, temin sürelerinin çok uzun olduğu bir sistem olan çift namlulu 40 mm’lik deniz topunu Tersaneler Komutanlığı’nın talebi ve Milli Savunma Bakanlığı’nın izniyle kısa bir zaman içinde ürettik. Çok güvenilir ve stabil bir sistem. Yüksek miktarda mühimmat depolayarak yüksek hızlarda atış yapılabiliyor. Elektronik, komuta-kontrol ve lokal kontrol kısımları da ASELSAN ile yaptığımız iş birliği kapsamında geliştirildi. Atış testlerinin ardından gemi testlerini yaparak Deniz Kuvvetlerimizin kabul muayenesine sunacağız. Orada da başarılı olursak Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kalifiye edilmiş bir deniz topumuz olacak” dedi.