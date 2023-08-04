Schneider Electric’in net geliri, ilk yarıda yüzde 33 arttı

Schneider Electric, 2023 ilk yarıyıl finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin ikinci çeyrek dönemde grup gelirleri ilk kez tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 9 milyar euroyu aştı.

Böylece ilk yarıyılda gelirleri 17,6 milyar euroya ulaşan şirket, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla organik olarak yüzde 15 büyüme sağladı. Şirketin net gelirleri yüzde 33 organik artışla 2 milyar euro, düzeltilmiş FAVÖK değeri ise yüzde 29 organik artışla 3,2 milyar euroya ulaştı.

İşletme nakit akışı değeri yüzde 4 artarak 2.7 milyar euroya, serbest nakit akışı değeri yüzde 86 büyüyerek 820 milyon euro seviyesine çıktı. Bu güçlü performansla birlikte yıl sonu hedeflerini de yukarı yönlü revize eden Schneider Electric, sürdürülebilirlik alanındaki hizmetlerini de başarıyla sürdürüyor.

Yarıyıl verilerini değerlendiren Schneider Electric CEO’su Peter Herweck, yılın ilk yarısını çok güçlü bir şekilde tamamladıklarını bildirmekten memnuniyet duyduklarını aktardı.

Organik olarak yüzde 15 artışla önemli bir gelir büyümesi sağladıklarını ve bunu şirket için rekor bir seviyeyi temsil eden yüzde 18'lik düzeltilmiş FAVÖK marjıyla birlikte yüksek kârlılık elde ederek başardıklarını belirten Herweck, şunları kaydetti: "Önümüzdeki dönemde yeni enerji dünyasının inşasında önemli bir role sahip olan Elektrifikasyon ve Veri Merkezleri alanına odaklanmaya, bu kapsamda yapay zeka başta olmak üzere yeni nesil teknolojiler alanındaki güçlü birikimimizi ve teknolojimizi ileri taşımaya devam edeceğiz. Rekor seviyedeki işletme nakit akışımız da işimizin kalitesini yansıtıyor ve bunun, 2023'ün ikinci yarısında güçlü serbest nakit akışına dönüşmesini bekliyoruz. Dengeli coğrafi ayak izimiz ve nihai pazar riskimiz, kârlı bir şekilde büyüme sağlamaya devam etmemiz konusunda bize güven veriyor. Elde ettiğimiz bu sonuçların ışığında 2023 finansal hedefimizi de yükseltmiş bulunuyoruz."

Yılın ikinci çeyreğinde dengeli büyüme

Schneider Electric’in 2023 ikinci çeyrek gelirleri, organik bazda yüzde 14,8 ve raporlanan bazda yüzde 7,4 artışla 9.140 milyon euro olarak gerçekleşti. Bu dönemde gelirlerin yüzde 56’sı şirketin "Ürünler" segmentinden elde edildi ve kategori yüzde 10 büyüdü.

Şirketin ikinci çeyreğindeki gelirin yüzde 27’sini oluşturan "Sistemler" segmenti, hem organik satışlarda hem de endüstriyel otomasyonda çift haneli büyüyerek bu periyotta yüzde 27’lik bir organik büyümeye gerçekleştirdi. Bu kayda değer büyüme, küresel olarak gerçekleştirilen Veri Merkezi ve Altyapı projeleri de dahil olmak üzere devam eden güçlü talep, fiyatlandırma etkisi ve iyileşen tedarik zinciri ile desteklenen nihai pazarlar genelinde gerçekleşti.

Yazılım ve Servisler segmenti ise şirketin ikinci çeyrek gelirlerinin yüzde 17'sini oluşturdu bu periyotta yüzde 13 büyüdü. Schneider Electric çatısı altında agnostik yazılım hizmetleri sunan AVEVA ise 30 Haziran itibarıyla Yıllık Yinelenen Gelir’de (ARR) yüzde 15,1 artışla önemli bir büyüme sağladı. Dijital servisler de EcoStruxure Advisors'ın Enerji, Bina ve IT dahil olmak üzere birçok alanda büyümesiyle çift haneli güçlü bir gelişim gösterdi. Siber güvenlik servisleri bu çeyrekte çift haneli büyüme ile önemli bir başarı elde etti.

Şirketin Saha Servisleri ikinci çeyrekte organik olarak yüzde 11 büyüdü. Endüstriyel otomasyon servisleri, hem Diskrit ve Süreç & Hibrit otomasyonlarda iyi bir performans göstererek çift haneli güçlü bir artışla büyümeye öncülük etti. Enerji Yönetimi servisleri, iyi bir ivmeyle nihai pazarlarda ve birçok segmentte çift haneli bir büyüme gerçekleştirdi.

Schneider Electric’in Dijital ve Saha Servisleri olmak üzere iki ana kategoride sunduğu sürdürülebilirlik hizmetleri de çift haneli büyüdü. Sürdürülebilirlik danışmanlığı ve özel sektör verimlilik programları, bu büyümede önemli bir rol oynadı.