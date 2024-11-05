Şekerbank, 160 milyon dolar kaynak sağladı

Şekerbank'ın yayımladığı bültene göre; kredi, kırsal bölgelerin kalkınması öncelikli olmak üzere KOBİ ve mikro işletmelerin desteklenmesi, sürdürülebilir tarım ve kadın bankacılığı alanlarındaki projelerin finansmanı için kullanılacak.

Kredi katılımcıları arasında, Hollanda Kalkınma Bankası, Fransa Kalkınma Ajansı iştiraki, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı ve çevresel ve sosyal kalkınma amaçlı üç uluslararası fon da yer aldı.