'Sektörde bir meslek odasına ihtiyaç var'

MURAT KÜÇÜK/İSTANBUL

Şahıslara ve işletmelere, Fikri ve Sınai Haklar konusunda danışmanlık hizmeti veren Defans Patent Danışmanlık, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde gerçekleştirilen tescil başvuru işlemlerini ve bu süreçlerin takibini yapıyor. Yurt dışında yapılması gereken her türlü marka, endüstriyel tasarım, patent ve benzeri tescil başvurularını WIPO (Madrid Protokolü) ve EUIPO (Avrupa Patent Kurumu) gibi sistemler üzerinden gerçekleştirdiklerini dile getiren Marka ve Patent Vekili Eşref Borça, işbirliği içinde bulundukları lokal vekiller aracılığıyla da müvekkillerine hizmet verdiklerini söyledi.

Eşref Borça, yurt dışındaki yabancı müvekkillerin Türkiye’deki patent validasyon hizmetleri ile tescil edecekleri marka, endüstriyel tasarım ve patent tescil başvurularını da lokal vekil sıfatıyla gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Türkiye’de ve dünyada ekonominin dalgalı seyrettiği bir dönemi geride bıraktıklarını ifade eden Borça, tüm bu şartlara rağmen büyümeye devam ettiklerini söyledi. Finansal daralma, deprem ve seçim gibi etmenlerin kurumsal yapıda olan müşterilerini çok etkilemediğini belirten Borça, “Daha mütevazı ölçekli müşterilerimiz ise bu faktörlerden etkilendi ve taleplerini ertelemek zorunda kaldı” dedi.

Mesleği yan ve ek iş olarak görenler en büyük problem

Birtakım kişi ya da firmaların bu işi ek iş ya da yan iş olarak görmesinin sektörün en önemli sorunu olduğunu söyleyen Eşref Borça, bu durumun yapılan işin değersiz görülmesine ve hafife alınmasına yol açtığına dikkat çekti ve şöyle devam etti: “Bu gibi nedenlerden ötürü hizmet işinde olmaması gereken bir durum ortaya çıkıyor ve ortalama hizmet rakamlarının çok altındaki rakamlara iş yapılıyor. Bu da bizim gibi bu sektöre yatırım yapan firmaların motivasyonunu düşürüyor.” Sektörün bir diğer probleminin ise dolandırıcılık konusu olduğunu belirten Borça, “Kötü niyetli kimseler bizim müşterilerimizin de aralarında bulunduğu insanları arayarak, ‘belge ödemenizin zamanı geldi’, ‘vekiliniz eksik başvuru yaptığından başka bir firma markanızı almak üzere bize başvurdu ama biz sizi hak sahibi olarak tespit ettik mağdur olmanızı istemeyiz’ gibi yalan söylemlerle, insanları gereksiz başvuru ya da henüz vakti gelmemiş işlemler için ödeme yapmaya zorlamaktadır” dedi. Borça, tüm bu sorunların çözümü için sektörde standartları belirleyen, marka ve patent vekillerinin haklarını koruyacak bir meslek odasına ihtiyaç olduğu tespitinde bulundu.

“Geçmişten bu yana dijitale yatırım yaptık”

Marka ve Patent Vekili Eşref Borça: “Defans Patent Danışmanlık olarak faaliyet gösterdiğimiz günden beri her yıl büyümemizi sürdürdük ve müşteri portföyümüzü genişlettik. Dünyanın giderek daha da globalleşmesi, e-ticaretin yaygınlaşması, özellikle yiyecek ve içecek sektörü başta olmak üzere hizmet sektörlerinin ve dahi tüm sektörlerin yükselişi nedeniyle sınai haklar konusu daha da önem kazanmıştır. Biz de buradan hareketle, firma olarak geçmişten bu yana dijitale yatırım yaptık, yapmaya da devam ediyoruz çünkü geleceği dijitalde görüyoruz.”