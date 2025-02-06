Sem Küçük Ev Aletleri, akıllı şofben üretimine başladı

Şu anda ani su ısıtıcısı (şofben) alanında üretimi devam eden firma, yeni ürünü dijital kartlı, dokunmatik ekran olan trifaze şofben ile de üretim çeşitliliğini artırdı. Akıllı şofben üretiminde Türkiye’de ilklerden olmayı başardıklarını söyleyen Sem Küçük Ev Aletleri Satış Pazarlama Müdürü Mustafa Yayar, Trifaze ani su ısıtıcılar hakkında bilgiler vererek, hedeflerinin Avrupa pazarı olduğunu söyledi. Yaklaşık 3 yıllık bir Ar-Ge çalışmasının sonucunda üretime start verdiklerini aktaran Mustafa Yayar, “Trifaze ani su ısıtıcılar, anında sıcak su sağlayan cihazlardır. Genellikle elektrikle çalışan bu ısıtıcılar, suyun geçtiği anda ısıtılmasını sağlar. Elektrik akımı sayesinde suyun içindeki ısıtıcı eleman hızlıca ısınır ve suyu hemen kullanıma hazır hale getirir. Trifaze sistem, üç farklı fazdan elektrik akımı çeker ve bu sayede daha yüksek bir güç elde edilir. Bu da suyun kısa sürede ısınmasını sağlar. Hem güvenli hem de hızlı bir çözüm sunar. Sıcak suya anında erişim sağlar. Kalabalık ailelerde veya sıcak suyun sürekli kullanıldığı alanlarda büyük kolaylık sunar. Ayrıca enerji tasarrufu sağlar, çünkü sadece kullanıldığında elektrik harcar. Bekleme süresi boyunca enerji tüketmez, bu da faturalara olumlu yansır. Kompakt tasarımı sayesinde, banyo ve mutfak gibi alanlarda fazla yer kaplamaz. Kolay montajı ve kullanımı ile hayatınızı büyük ölçüde kolaylaştırır. Trifaze ani su ısıtıcılarla, su sıcaklığını istediğiniz gibi ayarlayabilir ve konforunuzu artırabilirsiniz. Biz de bu ürünümüzle özellikle Avrupa pazarında iddialıyız. Ülkemize katma değer sağlayacak bir ürün ortaya koyduğumuz için de mutluyuz” ifadelerini kullandı.