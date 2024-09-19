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Sertrans Logistics'ten 2 bin kişilik istihdam hamlesi

Sertrans Logistics, 2024 yılı sonuna kadar e-ticaret lojistiği operasyonlarında görev alacak 2 bin yeni çalışanı istihdam edecek.

Haber Merkezi
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Sertrans Logistics'ten 2 bin kişilik istihdam hamlesi
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Sertrans Logistics, sektörde istihdam imkanları yaratmaya devam ediyor. Toplam depolama kapasitesi 150 bin metrekarenin üzerine çıkan şirket, İstanbul Hadımköy bölgesindeki e-ticaret operasyonlarında 2 bin çalışan istihdamını gerçekleştirecek.

Sertrans Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Nilgün Keleş, yeni istihdam planlarına ilişkin şunları kaydetti: "Sertrans Logistics olarak yalnızca şirketimizin değil, sektörün dönüşümüne liderlik ediyoruz. Hadımköy depo yatırımlarımızla binlerce kişiye istihdam sağlarken, kadın çalışanlarımızı bu sürecin merkezine koyuyoruz. E-ticaret lojistiğini kadın eliyle şekillendirmeyi ve kadın çalışan sayımızı artırmayı hedefliyoruz. Ayrıca, kadın çalışanlarımıza mentorluk, liderlik geliştirme fırsatları ve iş yerinde kreş gibi destekler sunarak kariyer gelişimlerini destekliyoruz."

Depolama kapasitesini yüzde 100'e yakın büyüttü

Yaratılan istihdamın dünyanın ve Türkiye'nin içinde geçtiği ekonomik belirsizlik ortamında çok daha önemli hale geldiği belirten Keleş, “Ülkemizin ve dünyanın içinden geçtiği ekonomik ortamı da dikkate aldığımızda e-ticaret lojistiği operasyonlarımızın ek istihdam yaratma potansiyelini önemsiyoruz. Uzun vadeli hedeflerimize yönelik bu istihdam çalışması e-ticaret lojistiğine yaptığımız yatırımların en önemli halkalarından birini oluşturuyor. Son iki yılda depolama kapasitemizi yüzde 100'e yakın büyüttük ve 150 bin metrekareyi aştık. Kontrat lojistiğinde global ve yerel markalara ayrıcalıklı hizmetler sunarak şirket ciromuzu 2030'da 250 milyon Euro’nun üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Bu büyük hedefe ulaşmak için çok yönlü yatırımlar yapmayı sürdüreceğiz." Şeklinde konuştu.

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