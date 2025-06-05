PepsiCo'dan Asya'ya üst düzey atama

PepsiCo Türkiye İş Birimi Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü olarak PepsiCo Türkiye adına önemli ve başarılı çalışmalara imza atan Evrim Şen, 1 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla Çin Yiyecek Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü olarak görev alacak. Şen, yeni görevinde Çin ve Tayvan’dan sorumlu olacak ve PepsiCo Asya Pasifik CEO’su Anne Tse’ye bağlı olarak çalışacak.

Bu atamayla birlikte PepsiCo Türkiye, global ölçekte değer yaratan, vizyoner ve güçlü liderler yetiştirme konusundaki başarısını bir kez daha ortaya koyuyor. Türkiye ofisinden uluslararası görevlere atanan liderlerin sayısı ve yetenekli liderlerinin başarıları ile gündeme gelen PepsiCo Türkiye, güçlü bir pazar olmanın ötesinde, aynı zamanda küresel yetenek havuzu açısından da önemli bir kaynak olduğunu gösteriyor.

Çin, PepsiCo’nun global operasyonlarında faaliyet gösterdiği en büyük ve stratejik pazarlardan biri konumunda. Bu pazara giriş yapan ilk uluslararası şirketlerden biri olan PepsiCo, Çin’de yaklaşık 45 yıldır faaliyet gösteriyor. Yiyecek kategorisinde 10 fabrika, global Ar-Ge merkezi ve geniş tarım operasyonları ile 6000’den fazla çalışanı istihdam ediyor ve genel merkezi Şangay’da bulunuyor.

Evrim Şen kimdir?

PepsiCo’daki kariyerine 13 yıl önce İngiltere Yiyecek Pazarlama Direktörü olarak başlayan Evrim Şen, o tarihten bu yana farklı ülkelerde ve sorumluluk alanlarında üst düzey liderlik yaptı. Doğu Avrupa Yiyecek Kategorisi Pazarlama Kıdemli Direktörlüğü, Türkiye Pazarlama Kıdemli Direktörlüğü ve Türkiye Ticari Fonksiyonlar Kıdemli Direktörlüğü görevlerinin ardından 2020 yılında Türkiye Satış Başkan Yardımcılığı görevine atanan Şen, bu süreçte tüm satış kanallarının yanı sıra satış strateji ve ticari pazarlama ekiplerinin de liderliğini yürüttü. Şen satış kanallarındaki büyümeye öncülük ederken, dijital dönüşüm alanında da birçok stratejik inisiyatifi hayata geçirdi.

2022 yılında PepsiCo Türkiye İş Birimi Kıdemli Başkan Yardımcısı ve PepsiCo Türkiye Genel Müdürü olarak atanan Evrim Şen, bu süreçte şirketin dönüşüm yolculuğunu başarıyla yönetti. Değişken piyasa koşullarına rağmen güçlü finansal sonuçlar elde edilirken, Entegre İş Planlama gibi dijital yetkinlikler geliştirildi ve sürdürülebilirlik odaklı pep+ stratejisi doğrultusunda önemli ilerlemeler kaydedildi. Aynı dönemde çalışan bağlılığı da dikkat çekici şekilde artış gösterdi ve şirket, son on yılın en yüksek Çalışan Memnuniyet Anketi sonuçlarına ulaştı.

PepsiCo’ya katılmadan önce Cadbury ve Johnson & Johnson’da Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgelerinde pazarlama ve strateji alanlarında çok sayıda farklı görevler üstlenen Şen, ayrıca, küresel bir sivil toplum kuruluşu olan AIESEC’te Global Başkanlık yaptı. Şen, Türkiye’de bulunduğu süre boyunca AmCham Türkiye Amerikan Şirketler Derneği Başkan Yardımcılığı Yönetim Kurulu Üyesi, YASED Uluslararası Yatırımcılar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve DEİK Türk Amerikan İş Konseyi Üyesi gibi görevler de aldı. Şen İstanbul Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra Ashridge/Hult International Business School’da Stratejik Pazarlama programını tamamladı.