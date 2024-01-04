Set Robotik ihracattaki gücünü iç piyasaya da taşımak istiyor

ALİ ŞAHİN/BURSA

2 yıl önce yerli otomobil projesindeki mühendislere proses simülasyon eğitimi vererek faaliyetlerine başlayan Set Robotik Bugün dünyanın önemli ana üreticilerine proses tasarım, simülasyon, eğitim ve analiz hizmetleri ile mühendislik ihracatı yapıyor. Otomotiv sektörü ağırlıklı olmak üzere bir mühendislik şirketi olarak Bursa’da faaliyet gösterdiklerini belirten Set Robotik Proje Müdürü Sezer Akçakaya, “Montaj ve kaporta hatlarının yerleşimi, proses fizibilite çalışmaları, robot offline programlama, çeşitli kaynak ve birleştirme fikstürleri, robot elleri, döner tablalar, kenar kıvırma kalıpları, konveyör konseptleri, montaj aparatları, parça manipülatörleri ve kontrol fikstürleri bulunurken, müşteri girdilerini aldıktan sonra bu çalışmalarını otonom bir biçimde fabrika çalışma koşulları, kapasite, lojistik akışı, bakım yapılabilirlik, ergonomi, işçi sağlığı ve güvenliği gibi pek çok kıstasa uygun bir biçimde müşterilerimize hizmet veriyoruz. 2023 yıl sonu itibariyle ihracat oranımız %97 olarak gerçekleşti. Amerika, Almanya, Fransa ve Romanya ile yoğun olarak çalışırken Almanya ve Amerika pazarlarında daha fazla faaliyet göstermek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

“Mevcut hatları modernize edebiliyoruz”

Faaliyet gösterdikleri 2 yılda 20’ye yakın projeyi hayata geçirdiklerini belirten Akçakaya, “ 2022 yılında çalışmalarına başlayıp, 2023 yılında tamamladığımız 2 önemli yurtdışı projemiz Almanya ve Romanya’da bulunan dev otomotiv firmaları için gerçekleştirildi. 2022 yılını, yeni kurulduğumuz ve yurtiçi-yurtdışı pazarlarında yer bulmaya çalıştığımız bir yıl olarak değerlendirebiliriz. 2022 yılında ağırlıklı olarak yerli pazarında faaliyet gösterirken, 2023 yılını ise tam tersi yurtdışı pazarında ihracat oranımızı ve toplam faaliyetlerimizi arttırdığımız bir yıl olarak gerçekleşti. Montaj ve kaporta hatlarında bulunan spot kaynak ve birleştirme fikstürleri, kontrol fikstürleri, robot elleri, robotlu hatların tasarım ve simülasyonunu konusunda önemli bir uzmanlığımız var ve bu alandaki çalışmalarımızla ön plana çıkıyoruz. Sıfırdan projeyi yürütmenin yanı sıra mevcut hatların modernizasyonu konusunda da faaliyet gösteriyoruz.” diye konuştu.

“Sektör trendlerini takip ediyoruz”

Mühendislik hizmetleri konusunda yurtiçi pazardaki ağırlıklarını artırmak istediklerini belirten Akçakaya, “2023 yılı hedef ve beklentilerimiz açısından, henüz 2 yıldır faaliyetlerini sürdüren yeni bir firma olarak değerlendirdiğimizde başarılı buluyoruz. 2024 yılında yurtdışı faaliyetlerimizde devam etmekle beraber iç pazarda da daha fazla yer alıp adımızı daha çok duyurmak istiyoruz. Biz bildiğimiz işi yani özellikle otomotiv pazarında proses ekipmanları tasarımı ve simülasyonu konusunda faaliyetlerimize devam etmek istiyoruz. Bu kapsamda ilerleyen yıllarda kapasitemizi arttırıp Türkiye’nin bu alanda hizmet veren en büyük mühendislik firması olmayı amaçlıyoruz. Son dönemde artan otomobil markası sayısının bizim yer aldığımız sektöre olumlu yansıyacağını düşünüyoruz. Ayrıca gelişen trendleri de yakından takip ederek yeni montaj teknolojileri üzerinde çalışıyoruz. Örneğin alüminyum enjeksiyon sistemleri konusundaki çalışmaları yakından takip ediyor ve projelerimizde kullanıyoruz” dedi.