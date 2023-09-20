Seva Holding, Almanya’daki fabrikasında manlift üretecek

Esra Özarfat

BURSA - Seva Holding Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Şahinkaya, EKONOMİ Gazetesi Bursa Bölge Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi ile bir araya gelerek iş ve tarım makinelerinden, turizme kadar pek çok sektörde hayata geçirdikleri yatırımları paylaştı. Almanya’da kurdukları fabrikada teleskopik manlift üretmeye hazırlandıklarını belirten Seva Holding Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Şahinkaya, iş makineleri alanındaki deneyimlerini son tüketiciye yönelik ürünlerle geliştirmeyi planladıklarını söyledi.

Almanya’nın Stuttgart şehrinde 20 bin metrekarelik alanda kurdukları tesiste Holding iştiraklerinden Hisarlar bünyesinde kurulan Hisarlar Gmbh olarak yeni bir iş alanında girdiklerini kaydeden Şahinkaya, “Son tüketiciye yönelik yeni bir iş alanına girerek teleskopik manlift üretimine başlıyoruz. Dünyada önü çok açık olan ve temizlik firmalarından inşaat firmalarına kadar sanayi tarafında talebin de giderek arttığı bir ürün. Marka oluşturma sürecindeyiz. Türkiye’ye tamamen ithal edilen bir ürün. Elektrikli ve dizel motorla çalışan ve 250 kilograma kadar ağırlık kaldırabilen bir araç. 12-18-24 metrelik olanlarını üreteceğiz. Hem Türkiye’de hem de Almanya’da üretim yapacağız. Almanya’da ağırlıklı olarak montajları yapılacak. Yatırımı 2023’ün sonunda devreye alacağız” dedi.

Japonya’ya tarım makinesi ihraç ediyor

Tarım makineleri alanında da büyümeye devam ettiklerini anlatan Oğuzhan Şahinkaya, Hisarlar bünyesinde geçen yıl Eskişehir'de 4’üncü fabrikayı açarak 75 bin metrekarelik üretim alanına ulaştıklarını söyledi. Toplam üretimin içinde yüzde 15’lik paya sahip olan tarım makineleri alanında Türkiye’nin en büyük üreticilerinden biri olduklarına işaret eden Şahinkaya, “Tarım makinelerinin Türkiye’deki ilk traktör kabin ihracatçısıyız. 3 bin 500 metrekare alanda 65 mühendisimizin çalıştığı Türkiye’nin ilk tarım makineleri Ar-Ge merkezini kurduk. Japonya’ya kadar tarım makineleri ihracatı yapıyoruz” diye konuştu. Üretimin yüzde 10’unu demiryolu taşımacılığına ayırdıklarını anlatan Şahinkaya, 20 bin metrekarelik alanda vagon şasisi ve gövdeleri ürettiklerini, başta TCDD olmak üzere Alstom gibi global markalara da ürün verdiklerini aktardı.

İş makinelerinde Avrupa’da ilk 3’te

Üretimin yüzde 10’unun savunma sanayinden oluştuğunu ifade eden Oğuzhan Şahinkaya, “Kalan yüzde 65’lik kısımda da dünyadaki büyük iş makinelerinin şasi ve metal üretimlerini yapıyoruz. Metal işleme konusunda Avrupa’da ilk 3 içindeyiz. Ayrıca müşterilerimize nitelikli Ar-Ge ve mühendislik hizmeti de sunuyor, birlikte projeler geliştiriyoruz. Bu alanda niş bir pazara sahibiz. Yakın bir zamanda dünyanın büyüme motorunun Avrupa olacağını düşünüyoruz. Bu nedenle önümüzdeki süreçte altyapı yatırımlarının hızla artacağını düşünüyoruz. Şehir şebekelerinin yenilenmesi gerekiyor. Ayrıca Arap ülkelerinde de başlayan ciddi projeler var. Tüm bunlar iş makineleri için pazar oluşturuyor” değerlendirmesini yaptı. Şahinkaya, ayrıca önümüzdeki yıl Holding bünyesindeki Hisarlar’ın halka arzı için çalışmalara başladıklarını duyurdu.

Çeşme’ye 250 milyon euroluk turizm yatırımı

Turizm yatırımlarını Çeşme’de 250 milyon euroluk yatırımla sürdürdüklerini dile getiren Oğuzhan Şahinkaya, 2024 haziran ayında hizmete başlayan olan Svaport’ta 60 dönüm üzerinde 120 daire ve 30 villa bulunduğunu, tesisin uzun dönemli kiralama yöntemiyle faaliyet göstereceğini aktardı. Şahinkaya, üst segment hizmet verecek tesiste renovasyon çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Bursa’ya portföy yönetimi şirketi

Türkiye’deki işletmelerin sermaye ihtiyacının bankalar tarafından karşılanma oranının yüzde 88 olduğunu, Amerika’da ise bu oranın yüzde 14’lerde seyrettiğini belirten Oğuzhan Şahinkaya, portföy yönetimi ve fonların bu noktada öne çıktığını ifade etti. Şahinkaya, Seva Portföy A.Ş. adı altında Bursa’nın ilk portföy yönetim şirketini kurmaya hazırlandıklarını bildirerek, “Önümüzdeki günlerde SPK’ya başvurumuzu yapıyoruz. Portföy yönetim şirketi önemli. Bursa’nın buna ihtiyacı var. Yurt içinden ve yurt dışından fonları yönetmek, aile fonlarını oluşturmak için çalışacağız. Bu noktada Bursa’ya destek olmak istiyoruz” bilgisini verdi.