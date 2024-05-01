Şişecam, Mısır’daki ikinci düzcam hattının kuruluşunu tamamladı

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile Mısır'da ikinci düzcam hattının kuruluşunu tamamladığını duyurdu.

Açıklamada, "06/03/2024 tarihli açıklamamız ile kamuoyuna duyurulmuş olan, Mısır'da ikinci düzcam hattı yatırımının gerçekleştirilmesi amacıyla şirket kuruluş işlemleri tamamlanmış olup 29/04/2024 tarihinde tescil edilmiştir." denildi.