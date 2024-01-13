Skywell’in İngiltere pazarı da Ulu Motor’a emanet

Ulu Motor'un başarılı satış ve marka performansı, Skywell Automobile iş birliğini genişletmeye devam ederek, İngiltere'nin de aralarında bulunduğu dünyanın en büyük pazarlarından biri olan Avrupa'da konumunu güçlendirdi. Skywell Automobile, Ulu Motor'a İngiltere pazarını emanet ederek, önemli bir Türk şirketinin küresel pazardaki etkinliğine önemli bir katkı sağladı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Ulu Motor CEO’su Mahmut Ulubaş, Türkiye'de bir süredir altyapı çalışmaları ve görüşmelerini sürdürdükleri üretim projeleri gerçekleştiğinde, Türkiye’den tüm sağdan direksiyonlu otomotiv pazarlarına ihracatın da mümkün hale geleceğini söyledi.

“İngiltere'ye ihracat potansiyelini değerlendireceğiz”

Söz konusu gelişmenin Türk otomotiv sektörünün uluslararası alanda güçlenmesine önemli bir katkı sağlanacağını belirten "Bu stratejik iş birliği ve yönetim devralma kararı, Ulu Motor'un gücünü ve güvenilirliğini bir kez daha kanıtlıyor. Skywell Automobile ile gerçekleştirdiğimiz yatırım, Ulu Motor'u Avrupa pazarlarında lider kılma hedefimize önemli bir adım daha attı. Türk otomotiv sektörünü dünya sahnesinde temsil ederek, sağdan direksiyonlu otomobillerimizi Türkiye'den İngiltere'ye ihracat yapma potansiyelimizi değerlendireceğiz." dedi.

20’nci yılını kutluyor

1971 yılında kurulan Ulubaşlar Grubu'nun 2004 yılında kurulan distribütör şirketi Ulu Motor, bu yıl 20. yılını kutluyor. 15 ülkede distribütörlüğü olan Ulu Motor; müşteri güveni, ihracat potansiyeli ve sürdürülebilir büyüme stratejileriyle otomotiv sektöründe önemli bir konuma sahip. Sektörel bağlılığını sürdürürken ve müşteri memnuniyeti odaklı hareket eden Ulu Motor, sağdan direksiyonlu otomobillerin Avrupa pazarlarında daha fazla yer bulmasını sağlamaya ve Türk otomotiv sektörünü küresel arenada temsil etmeye devam ediyor.