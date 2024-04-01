Smart güneş teknolojileri’nin yeni yatırımı hücre entegre tesisi çok yakında üretime başlıyor

Artan enerji ihtiyacının hala büyük kısmı, yüksek karbon içeriği bilinen fosil yakıtlardan karşılanıyor. Gelinen noktada, güneş enerjisi gibi temiz, sürdürülebilir yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelme ihtiyacı hiç olmadığı kadar dünya gündeminde yer alıyor. Güneş enerjisi, temiz enerji kaynağı olarak, iklim krizine karşı yürütülen mücadelede de öne çıkıyor. Enerji ihtiyacının sürdürülebilir şekilde karşılanması için güneş enerjisi, karbon emisyonlarını azaltma ve fosil yakıtların olumsuz etkilerinden uzaklaşma yolunda kilit bir çözüm şeklinde ortaya çıkıyor.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) raporları, güneş enerjisi potansiyelinin küresel enerji miksindeki payını artırarak, karbon nötr bir geleceğe giden yolda önemli bir adım olduğunu gösteriyor. Üretim maliyeti anlamında da en ucuz enerji kaynağı olan güneş, IEA Başkanı Fatih Birol’un ifadesine göre enerji sektörünün 'yeni kralı' konumuna gelmiş durumda.

Sektörünün yatırım heyecanı yüksek oyuncusu

Smart Holding, Türkiye’nin yeni nesil enerji kaynakları sahasının etkin oyuncularının başında geliyor. Bünyesinde bulunan Smart Güneş Teknolojileri, yüksek kapasite ve ileri teknoloji yatırımları sayesinde Türkiye’nin olduğu kadar Avrupa’nın da sayılı şirketleri arasına girdi. Smart Güneş Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Üretim Tesislerinden Sorumlu Genel Müdürü Hakan Akkoç “Ülkemizin sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınmasına katkıda bulunma misyonumuz, güneş enerjisine ve yenilenebilir enerji teknolojilerine olan odaklanmamızı daha da pekiştiriyor. Gebze'deki ilk güneş paneli üretim tesisimizin faaliyete geçmesinden bu yana, Türkiye'nin ve Avrupa'nın önde gelen güneş teknolojisi firmalarından biri haline gelmenin gururunu yaşıyoruz” dedi. Hakan Akkoç, “Halka arzımız ve Borsa İstanbul'daki başarımız, şirketimizin gücünü ve potansiyelini, sadece ulusal değil, uluslararası arenada da kanıtlar niteliktedir. Sürdürülebilirlik alanında attığımız adımlar, çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında en iyi uygulamaları benimsememiz, Smart Güneş Teknolojileri'nin bu alanlarda lider olma hedefiyle yola çıktığını göstermektedir” diye konuştu.

Şirket kültüründe sürdürülebilirlik vurgusu

Smart Güneş Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Üretim Tesislerinden Sorumlu Genel Müdür Akkoç şöyle konuştu: “Karbonsuz bir geleceğe olan inancımız ve sürdürülebilirlik taahhüdümüz, iş modelimizin temelini oluşturmaktadır. Ultra Low-Carbon Solar Alliance gibi küresel inisiyatiflere katılımımızla, sektördeki en iyi uygulamaları benimseyerek, üretim süreçlerimizi daha çevreci hale getirmeye ve karbon ayak izimizi minimize etmeye yönelik adımlar atmaktayız.Smart Güneş Teknolojileri olarak, sürdürülebilirlik odaklı vizyonumuzu şirket kültürümüze de yansıtıyoruz. Biz, Smart Ailesi olarak, güven ve takım çalışmasını her şeyden çok önemsiyoruz. Çalışanlarımız ve paydaşlarımızla olan ilişkilerimizi bu temel değerler ışığında şekillendiriyoruz. Öncü uygulamaları benimseyerek, dokunduğumuz her alana değer katan bir insan kaynakları politikası uyguluyoruz. Kariyerine Smart Güneş Teknolojileri’nde yön veren çalışanlarımıza; kendilerini geliştirebilecekleri, dünya standartlarında profesyonel bir ekibin parçası olabilecekleri, fark yaratan, geniş bir yelpazede sorumluluk alabilecekleri imkanlar sunuyoruz.

Kadın istihdamı oranı yüzde 49

Faaliyetlerimizde güçlü bir iş gücünün oluşturulmasına yönelik sorumluluklarımızı büyük bir ciddiyetle yerine getiriyoruz. Ülkemizin yerli üretim ve istihdam alanlarında ilerlemesine katkıda bulunmayı amaçlıyor, her alanda yaptığımız çalışmalar ile sürdürülebilir bir bakış açısı sergiliyoruz. Smart Güneş Teknolojileri olarak, sadece enerji sektöründe değil, aynı zamanda toplumsal ve ekonomik anlamda da ülkemize değer katmayı hedefliyoruz. Bu bağlamda, şirketimizde yüzde 49 çalışma oranıyla kadın istihdamını destekleyerek, cinsiyet eşitliğine ve kadınların iş gücündeki yerinin güçlendirilmesine büyük önem veriyoruz".

Hakan Akkoç, “Smart Güneş Teknolojileri Aliağa Güneş Paneli ve Hücresi Entegre Üretim tesisimizin birinci yıldönümünü kutladık. Tesisin Türkiye'nin yerli üretimini artıracak yeni yatırımı, hücre entegre tesisi çok yakında üretime başlıyor. Bu yatırım sonrasında sağlayacağımız yıllık 2 GW hücre ve 2.9 GW panel üretim kapasitesi, dışa bağımlılığımızı azaltırken, enerji arzının istikrarını sağlayarak ülkemizin enerji bağımsızlığına da önemli bir katkı sağlayacak. Aynı zamanda, yatırım sayesinde oluşacak istihdam ekonomik büyümeyi de destekleyecek” dedi.

Güneş paneli hücre üretimi devreye giriyor

Hakan Akkoç, “Smart Güneş Teknolojileri Aliağa Güneş Paneli ve Hücresi Entegre Üretim tesisimizin birinci yıldönümünü kutladık. Tesisin Türkiye'nin yerli üretimini artıracak yeni yatırımı, hücre entegre tesisi çok yakında üretime başlıyor. Bu yatırım sonrasında sağlayacağımız yıllık 2 GW hücre ve 2.9 GW panel üretim kapasitesi, dışa bağımlılığımızı azaltırken, enerji arzının istikrarını sağlayarak ülkemizin enerji bağımsızlığına da önemli bir katkı sağlayacak. Aynı zamanda, yatırım sayesinde oluşacak istihdam ekonomik büyümeyi de destekleyecek” dedi.

Akıllı şehircilik ve yeşil mobilite çözümleri

Smart Holding ortaklığıyla kurulan “Smart Yeşil Hidrojen Teknolojileri A.Ş.”, Türkiye’nin yüksek güneş enerjisi potansiyelini kullanılarak küresel hidrojen pazarında etkin bir rol oynamayı hedefiyor. Ayrıca, Smart Holding bünyesindeki “Smart Solargize Yeşil Mobilite Enerji A.Ş.” ile de akıllı şehircilik ve yeşil mobilite alanlarında yenilikçi çözümler üretiliyor.