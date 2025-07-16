SOA Toplu Yemek 15’inci yaşını yenilenen yüzüyle kutluyor

Kurulduğu günden bu yana İSO 500'de yer alan, sektörlerinde lider markalara yerinde yemek hizmeti sağlayan SOA Toplu Yemek, yenilenen yüzüyle faaliyetlerine devam edecek. Bu yıl 15’inci yaşını kutlayan şirket, Türkiye’nin 15 ilinde yürüttüğü projeler ile günlük 60 bin kişiye hizmet veriyor.

SOA Toplu Yemek logosunu, modern çizgilerle tekrar tasarladı. Logo değişikliğini “değişen dünyaya ayak uydurmanın ve kendini yenilemenin bir simgesi” olarak gören şirketin yeni logosu, köklerine sadık kalarak çağın diline uyarlandı.

‘Stratejik yatırımı yansıtan bilinçli bir adım’

Her güçlü markanın zamanla değişen dünyaya ayak uydurması, gelişmesi ve kendini yenilemesi gerektiğini ifade eden SOA Toplu Yemek Başkanvekili Melih Can Kocabaş, “Yeni logomuz mevcut renklerimizi ve temel yapımızı koruyarak, geçmişimize saygı duruşunda bulunuyor. Daha sade, daha modern ve daha zamansız bir tasarımla, ileriye dönük vizyonumuzu yansıtıyor. Yeni logomuz markamızın yenilikçi, dinamik ve kararlı karakterini çok daha güçlü bir şekilde vurguluyor. Bu dönüşüm; yalnızca estetik bir güncelleme ya da biçimsel bir yenilenme değil. Bu, aynı zamanda bizim kurumsal gelişime ve sürekli iyileşmeye olan inancımızı, markamıza yaptığımız stratejik yatırımı yansıtan bilinçli bir adım. Yenilenen yüzümüzle İlk günkü heyecan ve özenle çalışıyoruz” dedi.