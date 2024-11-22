Socar, Türkiye'deki gaz şebekesinin işletmesini satmak için görüşmelere başladı

Bloomberg'den Patrick Sykes and Ercan Ersoy imzalı habere göre, Azerbaycan devlet enerji şirketi Socar, Türkiye’deki doğalgaz dağıtım işini satmak için görüşmelere başladı.

Socar sözcüsünün Bloomberg’e yaptığı açıklamaya göre, “Socar Türkiye Doğalgaz Yatırım AŞ’nin (Bursagaz ve Kayserigaz’ın sahibi) satışı için kısa süre önce görüşmelere başladık” denildi. Yasal süreçlerin devam ettiği belirtilerek daha fazla bilgi verilmediği de açıklandı.

Konuya yakın kaynaklara göre, ev ve işyerlerine gaz taşıyan birimlerin olası satışı, yüz milyonlarca dolar değerde. Ancak şu ana kadar karar kesinlemedi ve satışın gerçekleşmesi de net değil.

Görüşülen şirketler

Aksa Doğal Gaz Dağıtım AŞ, Ahlatcı Doğal Gaz AŞ ve Palmet Enerji AŞ’nin, Socar’ın Türkiye’deki şirketi ile doğrudan görüşmeler yürüttüğü ifade edilirken, bilgilerin gizli olması nedeniyle kaynaklar isimlerinin açıklanmasını istemedi.

Aksa, Ahlatcı ve Palmet konuyla ilgili Bloomberg'e yorum yapmadı.

Resmi verilere göre, geçen yıl bu iki dağıtım şirketi, Bursa ve Kayseri illerindeki toplam 1,3 milyon tüketiciye 1,7 milyar metreküp gaz sattı. Bursa, İstanbul, Ankara ve İzmir’in ardından Türkiye’nin dördüncü büyük talep merkezi konumunda bulunuyor.

Socar, her iki firmayı da 2019 yılında Alman enerji şirketi EWE AG’nin Türkiye varlıklarını açıklanmayan bir bedelle satın alarak bünyesine katmıştı.

Socar'ın Türkiye yatırımları

Türkiye’nin önemli bir müttefiki olan Azerbaycan’a ait olan Socar, bugüne kadar 18 milyar dolarlık yatırımla Türkiye’deki en büyük yabancı yatırımcı konumunda bulunuyor. Şirketin web sitesine göre, Socar’ın Türkiye’deki faaliyetleri rafinaj ve petrokimya sektörleri üzerine yoğunlaşıyor. Socar ayrıca Ege kıyısındaki STAR rafinerisinin de sahibi.

Buna ek olarak, Socar, Türkiye üzerinden iki boru hattıyla Azerbaycan’dan Avrupa’ya gaz ihracatı gerçekleştiriyor.