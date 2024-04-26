SosyalBen deprem bölgesinde 2 yeni BEGEM’i hayata geçirdi

MERVE YEDEKÇİ / HATAY

SosyalBen Vakfı, afet dönemi çalışmaları kapsamında Umut Tırı’nın ardından, depremden etkilenen çocuklar için iki Beceri Geliştirme Merkezi (BEGEM) hayata geçirdi. SosyalBen Vakfı’nın eğitici ve öğretici atölye çalışmalarıyla oluşturduğu psikososyal desteğin sürekliliğini sağlayan merkezler bölgedeki çocukların fiziksel ve sosyal beceri kayıplarını önlemeyi amaçlıyor. SosyalBen Vakfı Kurucusu Ece Çiftçi; “Beceri Geliştirme Merkezi ile çocuklara belirsizlik ortamlarında bile becerilerini keşfedip geliştirebilecekleri bir merkez sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Hatay’daki Beceri Geliştirme Merkezimizi, Serinyol Dayanışma Derneği’nin, Adıyaman’daki Beceri Geliştirme Merkezimizi ise Çimko’nun yerleşkesinde hayata geçirdik. BEGEM’leri Türkiye’nin dört bir tarafına yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. 2025’te iki tane daha açacağız” diye konuştu.

Bölgedeki yetenek kaybına vurgu yapan Çiftçi, “Merkezlerde ilk 6 ay psikososyal destek, sonraki süreçte ise yetenek taraması olacak. Bölgeleri seçerken güvenlik bizim için en önemlisiydi. Diğer önemsediğimiz konu ise çocuk larının devamlılığının sağlanabilmesi. Atölyelere civardan 3 tane taşımalı eğitim ile 5 konteyner kentten çocuklarımızın ulaşımı sağlanacak” bilgisini paylaştı.

Merkezlerde 7-13 yaş aralığındaki çocukların problem çözme ve kendilerini ifade etmelerine öncelik veriliyor. Mayısın ikinci haftası eğitime başlayacak merkezde uzmanların hazırladığı okul sonrası atölye çalışmaları ile çocuklara oyun, spor, icat, resim ve tarım alanında beceriler kazandırılacak. Aynı zamanda mesleğine devam edemeyen 12 uzman eğitmene de istihdam sağlanıyor. Her iki merkez için başlangıç olarak 5 bin 200 öğrencinin faydalanması öngörülüyor.

Her atölyenin destekçisi bulunuyor

▶Çimko CEO’su Dr. Önder Kırca: Tüm çocukların keyifle vakit geçirecekleri, sosyalleşebilecekleri, becerilerini keşfedip geliştirebilecekleri bir ortamı hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz.

▶Nestlé Türkiye Pazarlama ve İletişim Direktörü Başak Ünal: Nesquik markamız ile BEGEM’deki oyun atölyesini sahiplendik. Oyun oynamak her çocuğun hakkıdır, diyerek çıktığımız bu yolculukta bu merkez sayesinde depremden etkilenen çocuklar oyunun iyileştirici gücüyle bir araya gelebilecek.

▶Vestel Marka İletişim, Deneyim & İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Osman Badur: Depremden etkilenen çocukların yeteneklerini keşfedip geliştirmelerine imkân tanımak için BEGEM’deki spor atölyelerine desteklerimizi sunuyoruz.

▶Mavi CMO’su Serpil Berkan: Çocukların, depremden etkilenen şehirlerin yeniden inşasında çok önemli olduğuna inanıyoruz. Atölyelerde karşılaştığımız birbirinden yetenekli çocuklar bunun en güzel kanıtı.