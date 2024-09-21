SPK’ya başvurdu: Link Bilgisayar, Vitalis’i bünyesine katıyor

Yazılım çözümleri alanında 40 yıllık deneyime sahip Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş., dijital dönüşüm ve IOT (nesnelerin interneti) alanında faaliyetlerini geliştirmek ve büyütmek amacıyla stratejik bir yatırımı hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Bu kapsamda; yaklaşık 3 ay önce Mia Teknoloji’nin iştiraki Vitalis Teknoloji ile birleşme görüşmelerine başlayan şirket, Vitalis'in Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde birleşme işlemine gerekli izin ve onayların alınmasına ilişkin 20 Eylül 2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuruda bulundu.

Birleşme görüşmelerini, ilk olarak 3 Temmuz 2024 tarihinde KAP üzerinden kamuoyuna duyuran Link Bilgisayar, SPK başvurusunun onaylanmasının ardından 30 Haziran 2024 tarihli mali tabloları baz alarak Vitalis’in tüm aktif ve pasif malvarlığını devralacak. Birleşme süreci, SPK, Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer kurumlardan yasal izinlerin alınması ve birleşmeye taraf şirketlerin genel kurullarının birleşme kararı alması şartlarına bağlı olarak tamamlanacak.

“İnovasyonun sınırlarını zorlayacağız”

Link Bilgisayar Genel Müdürü Murat Pekmezyan, bu birleşme ile Vitalis Teknoloji’nin yapay zekâ ve büyük veri analitiği çözümleri ile başta Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) alanında olmak üzere sektörel çözümlerini optimize ederek maliyetleri azaltmayı ve işletmelerin üretim hızını artırmayı amaçladıklarını açıkladı. Böylece dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0 ve 5.0 teknolojilerini kullanarak, işletmelerin ihtiyaçlarını daha iyi analiz edip pazar trendlerine daha hızlı yanıt vereceklerinin altını çizen Pekmezyan, “Dijital dönüşüm ve IOT alanında faaliyetlere başlayarak hem mevcut müşteri portföyümüz doğrultusunda mevcut yazılımlarımızın yenilikçi teknolojiler ve sürdürülebilirlik esasına dayanarak geliştirilmesini hem de dünya genelinde hızla gelişmekte olan IoT Teknolojileri alanına hızlı bir giriş yaparak teknoloji sektörünün de geleceğini şekillendirmeyi hedefliyoruz. Bu sinerji, sektörde çığır açan yeniliklerin doğmasına zemin hazırlayacak. Birleşme sayesinde elde edilecek finansal güç ve ortak değerleri, şirketin büyüme ve genişleme stratejilerini destekleyecek, aynı zamanda yatırımcı güvenini pekiştirecektir. Birleşik şirketin finansal yapının verdiği güçle daha büyük projeler ve yatırımları hayata geçirerek şirketimizin sürdürülebilir büyümesine de katkı sağlayacağız.” diye konuştu.

Birleşme ile birlikte küresel pazarlarda da güçlü bir şekilde varlık göstereceklerini kaydeden Pekmezyan, inovasyonun sınırlarını zorlayarak müşterilere ve paydaşlara daha fazla değer sunacaklarını, ayrıca çalışanların bilgi birikimi ve deneyiminin, birleşik şirketin rekabet avantajını da artıracağını sözlerine ekledi.

Çoğunluk hissesi halka açık

1984 yılında, genç girişimci mühendisler grubu tarafından, yüzde 100 Türk sermayeli olarak kurulan Link Bilgisayar, işletmelerin satış, pazarlama, satınalma, stok yönetimi, depo-mağaza yönetimi, cari hesap, finans, üretim, bütçe planlama, insan kaynakları, sabit kıymetler ve muhasebe gibi Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) işlemlerinin entegre olarak gerçekleştirilmesini sağlayan yazılımlar geliştiriyor. Link Bilgisayar'ın yüzde 18,59 hissesi Bulls Yatırım Holding A.Ş., yüzde 63,04'ü halka açık ve diğer hisselerden oluşuyor. Ödenmiş sermayesi 11 milyon TL olan Link Bilgisayar’ın 31 Aralık 2023 ve 30 Haziran 2024 tarihli bilançolarında özkaynakları sırasıyla; 180,10 ve 181,90 milyon TL olup, ödenmiş sermayesinin 10 katını aşmış durumda. Şirketin cirosu ise 2024 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 15,3 oranında artış gösterdi.

Net satışlarını 2023’te 277,9 milyon TL’ye çıkardı

Vitalis Teknoloji A.Ş., 2016 yılından beri Türkiye’de büyük ve küçük ölçekli birçok projeyi başarıyla hayata geçiren, eğitimli ve deneyimli mühendislerden oluşan bir teknoloji firması. Nesnelerin interneti, Endüstri 5.0 ve dijital dönüşüm alanında önemli projelere imza atan şirket, bilişim sektörünün önemli oyuncuları arasında yer alıyor. 2023 yılında toplam aktiflerini yüzde 57,2 artışla 460,1 milyon TL’ye çıkaran şirketin özkaynakları, geçen yıl 55 milyon TL artışla 315,1 milyon TL’ye ulaştı. Vitalis’in, 2023 yılı net satışları da yüzde 31,63 oranında artışla 277,9 milyon TL’ye yükselirken, 1 Ocak-30 Haziran 2024 tarihlerini kapsayan dönemde ise bu rakam 196 milyon 704 bin 138 TL olarak gerçekleşti.