Stellantis 2022 yılını rekorla kapattı

Ocak 2021 tarihinde kurulan, global otomotiv ve mobilite dünyasının en büyük grupları arasında yer alan Stellantis N.V., yenilikçi, sürdürülebilir çözümler ve mobilitenin geleceğine şekil verecek çalışmalarıyla 2022 yılını geride bıraktı.

Şirket'ten yapılan açıklamaya göre, 2022 yılı finansal dönemi için rekor sonuçlar yayımlayarak birleşme sinerjilerinin gerçekleşmesini hızlandıran grup, ilk günden itibaren yürütme hızına net biçimde odaklanarak sağlam bir ticari performans inşa etti. “Dare Forward 2030” stratejik planını hız kesmeden uygulamaya devam eden Stellantis, mobilite özgürlüğünü korumaya da devam ediyor.

Stellantis CEO’su Carlos Tavares; “Finansal sonuç rekorlarımızla, Dare Forward 2030 stratejik planına odaklanmış bir şekilde, elektrikliye geçiş stratejimizin Avrupa’daki etkinliğini kanıtladık. Artık, 2023 yılından itibaren Kuzey Amerika’da ilk tamamen elektrikli araçlarımızla aynı dönüşüm yolculuğuna liderlik edecek teknolojiye, ürünlere, hammaddelere ve batarya ekosistemine sahibiz. Daha sürdürülebilir bir geleceğe katkılarından dolayı her bir çalışanımıza ve ortaklarımıza derin şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

Mart 2022 yılında tanıtılan, Dare Forward 2030, şirketin net gelirlerini 2030 yılına kadar (2021’e kıyasla) ikiye katlayarak 300 milyar Euro’ya çıkarma ve aynı zamanda 10 yıl boyunca çift haneli Düzeltilmiş Faaliyet Geliri (AOI) marjlarını sürdürme hedefini sağlayacak üç temel sütun üzerine inşa ediyor.