Su mühendisliğinde uluslararası işbirliği

ANKARA (EKONOMİ)- Ankara merkezli Su Yapı Mühendislik, ENR listesinde ilk 10 içinde yer alan Lübnan merkezli DAR Dar Al- Handasah Consultants (Shair and Partners) ile ortak oldu. Ortaklık anlaşmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Dar Group Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Talal Shair, Su Yapı’nın DAR ailesine katılmasının önemli sektörlerde ve bölgedeki büyüme stratejilerini desteklediğini ifade ederek, “Değerli bir firma olan Su-Yapı'nın ailemize katılması, önemli sektörlerde ve bölgelerdeki büyüme stratejimizi destekliyor. Önemli işler başaracağımıza ve büyümemizi sürdüreceğimize inanıyorum” diye konuştu.

“Potansiyel fırsatlar konusunda heyecanlıyız”

Dar’ın Türkiye Bölge Direktörü Beshara Wakim, ortaklığın kaynakların ve yetkinliklerin birleştirilerek yeni bir tutkuyla birlikte büyük için eşsiz bir fırsat sunduğunu aktardı.

Su Yapı Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Sedef Odabaşı Erdoğan, dünyanın en büyük ve başarılı mühendislik kuruluşlarından olan DAR Dar Al- Handasah Consultants ile ortaklığın çok önemli oluğunu söyledi. Birlikte ilerleme hedefini paylaştıkları DAR ailesinin bir parçası olmaktan son derece mutlu olduklarının altını çizen Erdoğan, “Yeni ortağımızın da değerli katkılarıyla çalışanlarımız, işverenlerimiz, ülkemiz ve hizmet verdiğimiz tüm toplumlar için yaratacağımız potansiyel fırsatlar konusunda çok hevesli ve heyecanlıyız” dedi.

30 fazla ülkede 47 şubesi var

1956 yılında kurulan DAR, bina ve şehirler, ulaşım ve altyapı, su ve çevre için planlama, tasarım, mühendislik ve proje yönetimi hizmetleri sunan çok disiplinli bir uluslararası danışmanlık şirketi olarak faaliyet gösteriyor. Şirketin 30’dan fazla ülkede 47 ofisi bulunuyor. Şirket ENR listesinde de ilk 10 arasında yer alıyor.