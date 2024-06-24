SunExpress’e ‘Avrupa’nın En İyi Tatil Hava Yolu’ ödülü

Türk Hava Yolları (THY) ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu olan SunExpress, dünyanın en prestijli havacılık ödüllerinden biri olan Skytrax Dünya Hava Yolu Ödülleri’nde “Avrupa’nın En İyi Tatil Hava Yolu” seçildi. Hava yolu, 2022 yılında da “Dünyanın En İyi Tatil Hava Yolu” ödülünü almıştı.

Konuya ilişkin açıklama yapan SunExpress CEO’su Max Kownatzki, “SunExpress olarak, bir kez daha ‘Avrupa’nın En İyi Tatil Hava Yolu’ seçilmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu ödül, yolcularımıza yüksek kalitede ve konforda seyahat deneyimi sunma kararlılığımızın bir yansımasıdır. Bu başarıyı elde etmemizi sağlayan tüm çalışma arkadaşlarıma ve sadık müşterilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Önümüzdeki yıllarda da aynı tutku ve özveriyle hem havada hem yerde ürün ve hizmetlerimize yatırım yapmaya devam edeceğiz.” dedi.