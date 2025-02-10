Süper Film’in geri dönüştürülmüş Mono Pp Gıda Ambalajı, Worldstar’da ödül kazandı

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SANKO Holding şirketlerinden Süper Film Ambalaj, geliştirdiği %90 tüketici sonrası geri dönüştürülmüş (PCR) mono-PP gıda ambalajıyla, Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) tarafından düzenlenen ve sektörün en prestijli yarışmalarından biri olan WorldStar Ödülleri'nde "Ambalaj Malzemeleri ve Bileşenleri" kategorisinde ödül aldı.

Süper Film Ambalaj, bu ödülle birlikte sürdürülebilir ve yenilikçi ambalaj çözümleri konusundaki başarısını bir kez daha uluslararası arenada kanıtladı. Şirket, 2024 yılında da yosun bazlı biyopolimer kullanarak ürettiği hibrit BOPP filmi SUPEX 2011 ALG ile WorldStar ödülünü kazanmıştı.

“GIDA GÜVENLİĞİNİ VE DÖNGÜSEL EKONOMİYİ ÖNEMSİYORUZ”

Süper Film Ambalaj Genel Müdürü Ozan Güven, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sürdürülebilir bir gelecek için çalışmaya devam ediyoruz. Geliştirdiğimiz %90 PCR içeren mono-PP gıda ambalajımızla, hem döngüsel ekonomiye katkı sağlıyor hem de gıda güvenliğini ön planda tutuyoruz. Bu prestijli ödülü, sürdürülebilirlik ilkelerimiz doğrultusunda geliştirdiğimiz bir ürünle almak bizim için büyük bir gurur kaynağı. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” dedi.

ÖDÜLLÜ AMBALAJIN ÖZELLİKLERİ VE AVANTAJLARI

Süper Film Ambalaj'ın ödüle layık görülen ambalajı, bir dizi önemli özellik ve avantajı içeriyor. Öncelikle, %90 oranında tüketici sonrası geri dönüştürülmüş (PCR) malzeme içermesiyle dikkat çekiyor. Bu özelliği, ambalajın sürdürülebilirlik açısından önemli bir adım atmasını sağlıyor. Ayrıca, gıda ile doğrudan temasa uygun ve ürün güvenliğini sağlıyor olması, tüketiciler açısından büyük önem taşıyor.

Tek malzeme yapısına sahip olan ambalaj, bu sayede tamamen geri dönüştürülebiliyor ve döngüsel ekonomiye katkıda bulunuyor. Baskı ve yapıştırma özellikleri sayesinde mono malzeme ağ tasarımları için uygunluk gösteriyor. Hızlı paketleme makinelerinde kullanılabilmesi ise üretim sürecinde verimliliği artırıyor. Son olarak, üstün optik ve mekanik özelliklere sahip olması, ambalajlanan ürünün korunmasını ve estetik görünümünü garanti altına alıyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR İNOVASYON VE YATIRIMLAR

Süper Film Ambalaj, sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda hem ürünlerinde hem de operasyonlarında sürdürülebilir çözümler geliştirmek için yoğun bir çaba harcıyor. Bu kapsamda 2023 yılında inşasına başlanan Lüleburgaz tesisi, 2024’ün ilk yarısında faaliyete geçerek üretim kapasitesinde önemli bir artış sağladı. Bu yatırımla birlikte BOPP kapasitesi 130.000 ton/yıl, metalize film kapasitesi 50.000 ton/yıl seviyesine yükseldi; toplam kapasitesi ise 184.000 ton/yıl’a ulaştı.