Supracap Türkiye’nin ilk süperkapasitör depolama sistemini üretecek

AHMET USMAN / İZMİR

Enerjiyi daha güvenli, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde depolamak için yerli teknolojiler geliştirme hedefiyle kurulan Supracap, süperkapasitör teknolojisini Türkiye’ye getirdi. Firma önümüzdeki yıl sonunda bu teknolojiyi Türkiye’de üretmeye başlayacak.

Bu konuda dünyanın önemli oyuncularından EnercapEnergy ile iş ortaklığı yapan Supracap, bu iş birliğinin ilk adımı olarak, Menderes Tekstil’in Aliağa’daki rüzgar enerjisi santrali (RES) tesisine 2 MWh'lık süperkapasitör enerji depolama sistemi kurdu. Şirket, iki aydır test ettiği teknolojinin saha koşullarındaki performansını ve Türkiye enerji altyapısına getireceği faydaları paylaşmak amacıyla bir toplantı düzenledi. Toplantıya Enerji ve Tabii KaynaklarBakan Yardımcısı Abdullah Tancan, enerji bürokrasisi, yerel yönetim, iş dünyası ve sektör temsilcileri katıldı.

“Yerli süperkapasitör teknolojisine 90 milyon dolar yatırım yapacağız”

Törende önümüzdeki günlerde Türkiye’nin ilk süperkapasitör batarya tesisinin inşasına başlayacaklarını belirten Supracap Enerji Kurucu Ortağı Bihter Koçum, “2025’in son çeyreğinde hücre üretimi dahil bin 500 MWh kapasite hedefiyle seri üretime başlayacağız. 2028’e kadar 5 bin MWh üretim kapasitesine ulaşma hedefimiz var. Toplamda 90 milyon dolar yatırım planlıyoruz. Aynı zamanda Ar-Ge merkezi de kurarak, mevcut teknolojilerin geliştirilmesine ve yeni ürünlerin araştırılmasına ağırlık vereceğiz. 2027 yılında ‘Made in Türkiye’ etiketli süperkapasitör bataryalarımızı ihraç etmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

“Sınırları olmayan bir batarya teknolojisi sunuyoruz”

Supracap Enerji Kurucu Ortağı Hikmet İp de, süperkapasitör bataryalarda ömür, sıcaklık ve hız sınırının ortadan kalktığını belirterek, “Teorik olarak sınırsız olsa da biz bataryaların döngü ömrünü 50 bin cycle olarak tanımlıyoruz. Bu bataryaların hız sınırı neredeyse yok. Elektriği hızlıca depolayabiliyor ve şebekeye verebiliyorlar. Bunu yaparken enerji kaybı da yaşamıyorlar, aşırı ısınma, yanma veya patlama riski taşımıyorlar. Çok yüksek ve düşük sıcaklıklarda sorunsuz çalışabiliyorlar. Tüm bu özellikleri Aliağa’daki testlerde gördük” dedi.

“Supracap ile işbirliğimizi ileriye taşıyacağız”

Enercap Energy Pazarlama Direktörü Bilal Sheikh de Abu Dabi ve Dubai’de kurdukları 16 GWh kapasiteli fabrikaların yanı sıra geçtiğimiz hafta Mısır’da benzer bir kurulum için ilk anlaşmaları imzaladıklarını, 2030’da küresel pazar hacimlerini 100 GWh’e ulaştırma hedefiyle yatırımlarını sürdürdüklerini belirterek, “Supracap ile inovasyon odaklı ortaklığımızı daha da ileriye taşıyarak, batarya ekosisteminin geleceğini birlikte şekillendirmeye kararlıyız” diye konuştu.