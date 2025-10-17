Sütaş’a 50. yılında “Döngüsel Ekonomi Dönüşümü” ödülü

EKONOMİ (BURSA) – Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından düzenlenen törende, enerji verimliliğinden atık yönetimine, biyoçeşitlilikten toplumsal cinsiyet eşitliğine kadar 17 farklı kategoride ödüller sahiplerini buldu. Gecede, döngüsel ekonomi alanındaki öncü uygulamalarıyla Sütaş, “Döngüsel Ekonomi Dönüşümü” kategorisinde ödüle layık görüldü. Bitkisel üretimden başlayarak gübre ve enerji üretimine kadar uzanan entegre iş modeliyle doğal kaynakların verimli kullanımını ve döngüselliği esas aldıklarını belirten Sütaş Yönetim Kurulu Üyesi ve Sürdürülebilirlik Komitesi Lideri Duygu Yılmaz, ödülün markanın sürdürülebilirlik vizyonunu tescillediğini söyledi. “Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından verilen bu ödül, ‘Çiftlikten Sofralara’ entegre iş modelimizin sürdürülebilir bir geleceğe giden yolda ilham verici bir örnek olduğunu gösteriyor” diyen Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: “İneklerimizin beslendiği yemden sofralara ulaşan süt ve süt ürünlerine kadar tüm süreci döngüsel ekonomi prensiplerine göre tasarlıyoruz. Yenilenebilir enerji üretimimizi artırarak fosil kaynaklara bağımlılığı azaltıyor, onarıcı tarım ilkelerine uygun şekilde çalışıyoruz. Su ve enerjiyi verimli kullanarak sıfır atık hedefine adım adım ilerliyoruz. 50 yıldır olduğu gibi bundan sonra da çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliği sağlamak için kararlılıkla çalışacağız.”

Türkiye’nin dört bir yanında entegre üretim

Sütaş, Marmara Bölgesi’nde Karacabey, Orta Anadolu’da Aksaray, Ege-Akdeniz’de Tire ve Doğu-Güneydoğu Anadolu’da Bingöl tesisleriyle faaliyet gösteriyor. 7.800 kişiye doğrudan istihdam sağlıyor, yaklaşık 20.000 üretici aileyle çalışıyor. Ürünlerini 182.000 satış noktasında tüketicilere ulaştırıyor; Türkiye’de her 10 sofranın 8’inde bir Sütaş ürünü yer alıyor. Şirketin 2024 yılı konsolide net cirosu 39,6 milyar TL. Sütaş, dört entegre tesisinde günde 6,8 milyon paket süt ürünü üretip dağıtırken, sözleşmeli modelle 51.000 dekar alanda yem üretimi yapıyor. Yılda 486.000 ton karma yem üretiyor. Elektrik ihtiyacının %92’sini, çiftliklerinden çıkan gübre ve organik atıklardan sağlıyor. Her yıl 740 bin ton organik gübre üreterek tarımsal üretime geri kazandırıyor. Sütaş, döngüsel ekonomi prensipleriyle hayata geçirdiği bu entegre model sayesinde hem doğal kaynakların korunmasına hem de Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlamayı sürdürüyor.