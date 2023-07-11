“Tabelalarda yabancı markalar markaja alınmalı”

Geçtiğimiz yıllarda kamu kurumlarının kullandığı resmi tabelalar için yeni standartlar belirlenmesi amacıyla Türk Standartları Enstitüsü (TSE) çalışma başlatmıştı. Yapılan çalışmaya rağmen İstanbul başta olmak üzere yabancıların ve turistlerin yoğun olduğu bölgelerde yabancı marka kullanımlarının yeniden yaygınlaştığına vurgu yapan Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, “2017’de TSE, yabancı marka kullanımları için belli şartlar oluşturmuştu. Bu durum yerli marka başvurularının artmasını sağlamış, Türkçe’nin ticari ekosisteminde daha yaygın bir şekilde kullanılmasına zemin hazırlamış aynı zamanda uluslararası ticarette Türkçe ibareli markaların evrensel marka olmasına katkı sağlamıştır” dedi.

Pek çok farklı yöntem kullanılıyor

Günümüzde yazılı ve görsel medya başta olmak üzere ülke gündeminde ön plana çıkan konu başlıkları, filmler, dizi karakterleri, siyasi söylemler, yıldızı parlayan futbolcu isimleri, toplumsal olaylar ve daha birçok trend konu başlıklarının toplumda sıcak ve hazır bir kitleye karşılık geldiği için marka olarak kullanılabildiğini ifade eden Akbulut, “Kısa vadede ilgi çeken bu pratik ticari zeka ürünü ibareler uzun vadede güçlü marka oluşturma algısına ne yazık ki hizmet etmiyor. Marka ismi oluştururken pek çok farklı yöntem kullanılıyor. Bunlardan ilk akla geleni hazır gündemdeki jenerik markaları kullanmakla birlikte diğer bir yöntem olarak da beyin fırtınaları kullanılıyor. Bu yöntemle genelde ortaya çıkan fikirler anlam ve ses bakımından marka olabilecek ibareler türetilebildiği gibi değişik köklerden kelime türetmek, yabancı dillerdeki markaları birebir kullanmak, Türkçe karşılığını ve eşanlamlı kelimeler, fonetik olarak markaya uygun ibareler türetmek gibi yöntemler de kullanılıyor” şeklinde konuştu.

Marka oluştururken nelere dikkat edilmeli…

Marka oluştururken kısa, özgün, kolay ifade edilen; kolaylıkla hatırlanan, ayırt edici özelliği olan; ürünle veya hizmetlerle uyumlu, pozitif çağrışımlar yapan, dikkat çekici özelliklere sahip ve en önemlisi marka tescil kriterlerine uyumlu olması gerektiğine vurgu yapan Akbulut, “Bunun yanı sıra markanın dilbilimi açısından incelenmesi, görsel algıya hitap eden bir logo oluşturulması, markanın elektronik ortamda kullanılabilmesi, yerel veya farklı dillerde kötü anlam ifade etmemesi, anlaşılır olması son derece önemli” değerlendirmesinde bulundu.