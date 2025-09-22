TAG, ‘Bosphorus Cup’ ile Boğaz’ı dünyaya açtı

Bu yıl 24’üncü kez düzenlenen Bosphorus Cup, 17–20 Eylül tarihleri arasında 10 farklı ülkeden 1000 yelkenci ve 60 tekneyi Boğaz’ın eşsiz atmosferinde buluşturdu. Üç gün süren kıyasıya mücadelenin ardından şampiyonluk kupasını TAG Kurucusu Oğuz Alper Öktem ve ORG Sports Management Kurucusu Orhan Gorbon, birinciliği elde eden Rossko Racer takımına takdim etti.

Öte yandan TAG sponsorluğunda yarışan ‘’TAG Cheese’’ yelkenlisi de IRC 2 sınıfında birinci oldu.

“Sporun ve sporcuların her zaman yanında olacağız”

TAG Kurucusu Oğuz Alper Öktem, ödül töreninin ardından yaptığı konuşmada Bosphorus Cup’ın uluslararası yelken takviminde ayrıcalıklı bir yere sahip olduğunu vurguladı ve şunlar ifade etti:

“Bosphorus Cup, İstanbul’un kültürel mirasını ve benzersiz ruhunu tüm dünyaya taşıyan değerli bir organizasyon. Boğaz’ın büyüleyici atmosferinde gerçekleşen bu yarış, kadim şehrimizi dünyaya tanıtıyor. TAG olarak da bu büyük yolculuğun bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu süreçte mücadele eden tüm sporcuları yürekten tebrik ediyorum. Sporun birleştirici gücüne olan inancımızla, bu desteği geleceğe taşımayı sürdüreceğiz.”