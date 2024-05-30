TAİDER Aile İşletmeleri Derneği’ne, Kuzey Yıldızı'ndan 'Sürdürülebilirlik' ödülü

Bu sene yedincisi gerçekleşen Kuzey Yıldızı Zirve ve Ödül Töreni, TAİDER'in sürdürülebilirlik ilkelerini benimseyen, bu alanda örnek teşkil eden aile şirketlerini ve iş dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi.

“Kuzey Yıldızı sürdürülebilirlik yol haritasında önemli bir durak”

Zirve, programın açılışını gerçekleştiren TAİDER Aile İşletmeleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Olten’in konuşması ile başladı. Geleceği inşa ederken sürdürülebilirliğin önemine değinen Olten “Dünyanın gelecekteki çevresel koşulları belirsizken ve teknoloji sürekli değişirken, sürdürülebilirlik konusunda artan bir farkındalık yaratmak bizi son derece mutlu ediyor. Kuzey Yıldızı Programı şirketlerin çevresel, sosyal ve ekonomik boyutlardaki stratejilerini ve hedeflerini belirlemesine olanak sağlayan sürdürülebilirlik yol haritasında önemli bir rol oynuyor. Nesilden nesile geçişle sürdürülebilirlik ilkesini benimseyerek çıktığımız bu yolda bize destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“İş birliği yapmak ve kafa yapısını değiştirmek sistematik değişiklikte önemli”

Light Eagle Kurucu’su Onur Eren’in oturum yöneticiliğinde devam eden Zirve’de, Family Business Network Etki ve İnovasyon Lideri Andrew Bryson ile etkileyici bir sohbet gerçekleşti. “Sürdürülebilirlikten Etkiye: Sistematik Değişim” oturumunda değişime etki eden yenilenebilir enerji kullanımından, atık azalma stratejilerine; toplum projelerinden, eğitim programlarına kadar her alanda pozitif etki yaratma üzerine konuşan Bryson “Aile şirketleri, dünyada değişimin önünü açıyor. Şirketler, toplumsal sorunlara odaklanırken, aynı zamanda mevcut sistemdeki eksikliklerin farkındalar. Kendi ilerlemeleri için bu eksiklikleri geniş bir konu yelpazesi ile değerlendiriyorlar. Sistemik değişim için işbirliği yapmak ve kafa yapısını dönüştürmek ise bu noktada hayati önem taşıyor” dedi.

“Aile Şirketlerinin yüzde 87’sinin stratejik planları var “

TEB Kurumsal Firmalar Satış Direktörü SASECOM Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Berna Ozay Duzcu ile “Sürdürülebilirlik ve Finans” oturumunu gerçekleştiren TAİDER Sürdürülebilirlik Eş Komite Başkanı Osman Aytaman, aile işletmelerinin sürdürülebilirlik için neler yapabileceğine değindi ve çevre yönetimi ile ilgili bilgileri aktardı. Zirve’de TAİDER Sürdürülebilirlik Anketi Sonuçları’nı da katılımcılar ile paylaşan Aytaman “Aile Şirketleri’nin yüzde 87’sinin stratejik planları varken, yüzde 45’i de bu stratejik planları her yıl güncelliyor. Veriler, bize şirketlerin enerji tasarrufu sağlama konusunda başarılı olduğunu gösterirken, su ve hava kalitesi konularında da çaba sarf edildiğini ortaya koyuyor. Bu anket bize aile şirketlerinin sürdürülebilirlik alanındaki çabalarını yansıtırken, stratejik planlamanın ve sürekli iyileştirmenin önemini vurguluyor” dedi.

Zirve Mazars Sürdürülebilirlik Hizmetleri Ortağı Yaman Alkan, Yeşilova Holding Kurumsal Sürdürülebilirlik Yöneticisi Eda Çetintaş, Aromsa A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Melis Yasa, ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Turan, Domino Tekstil Sürdürülebilirlikten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Begüm Yağcı Taktaş, Yuvam Dünya Yönetim Kurulu Başkanı Kıvılcım Pınar Kocabıyık ve UN Global Compact Türkiye Genel Sekreteri Melda Çele’nin oturum ve konuşmaları ile devam etti. Sürdürülebilirlik yaklaşımlarının ele alındığı konuşmalarda katılımcılar; çevresel, sosyal ve ekonomik boyutlarıyla sürdürülebilirliğin getirdiği avantajları derinlemesine tartıştı ve gelecek için benzer adımların önemini vurguladılar.

6 farklı kategoride ödüller sahiplerini buldu

TAİDER Aile İşletmeleri Derneği Kuzey Yıldızı Programı kapsamında gerçekleşen Zirve’de altı farklı kategoride verilen ödüller sahiplerini buldu.

Fersan Fermantasyon Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. “Çevre” kategorisi ödüllüne layık görülürken, ödülü şirket adına İnsan ve Kültür Müdürü Seçil Azizoğlu aldı.

“Kurumsal Yönetim” kategorisinde Petroyağ ve Kimyasallar San. Tic. A.Ş ödülün sahibi oldu. Ödülü şirket adına Genel Müdür Nuri Refik Düzgören aldı.

Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren Tirsan Kardan San. Ve Tic. A.Ş. “Çalışanlar” kategorisi ödülüne layık görüldü. Ödülü şirketi adına İnsan Kaynakları Direktörü Füsun Toros aldı.

Ev tekstili alanında faaliyet gösteren Telateks Tekstil Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. “Toplum” kategorisi ödülünün sahibi olurken, ödülü şirket adına COO Ergenç İnel aldı.

Turizm sektöründe faaliyet gösteren ve sürdürülebilirlik çalışmalarıyla da bilinen Göçtur Turizm Yatırım Tic. A.Ş./ Pinebay Holiday Resort “Gelecek Nesil ve Aile” kategorisinde ödülün sahibi oldu. Ödülü Yönetim Kurulu Başkanı Naile Göçen Çukurova aldı.

“Kuzey Yıldızı Programı Büyük Ödülü”ne ise yine sürdürülebilirlik alanında çeşitli çalışmaları bulunan Telateks Tekstil Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. layık görüldü. TAİDER Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Olten’in takdim ettiği ödülü CEO Uğur Üstünel aldı.