Tarım Peyzaj AŞ, Bursa’da tarım ve kent estetiğine yatırım yapıyor

Takip Et

ALİ ŞAHİN/BURSA

Son dönemde Mustafakemalpaşa’da devreye aldığı damla sulama boru üretim tesisi Tarım Plast Fabrikası ile çokça konuşulan Tarım Peyzaj AŞ, bir yandan çiftçiyi güçlendirecek ve sürdürülebilir tarımı teşvik edecek adımlar atarken diğer yandan kent estetiğini korumak adına çalışıyor. Görevi devralmasının üzerinden 1 yıl gibi bir zaman geçtiğini ve bu sürede öncelikli olarak eskiyen ve eksik kalan makine parkurunu yenilemek için mesai harcadıklarını belirten Tarım Peyzaj AŞ Genel Müdürü Sedat Akar, “Hem tarım hem de peyzaj tarafında makine parkurumuza önemli yatırımlar yaptık. Son yaptığımız yatırımlar ile peyzaj tarafında çim biçme traktörü sayımız 40’a yaklaşırken, çim biçme makinesi sayımız da 150’ye geldi. Bunlarla birlikte yine bu alanda kullanacağımız Ferrari marka 2 adet özel makineyi de yakın zamanda teslim alacağız” dedi.

Ekipman yatırımının yanı sıra sahadaki verimliliği de artırmak adına çalıştıklarını belirten Akar, “Aktif olarak sahada yer almamızın karşılığında, sahayı disipline ettik. Verimliliği artırmak adına da gübreleme, damla sulama ve daha dayanıklı bitkilere yönelme gibi adımlar attık. Araç kiralamalarını sonlandırdık. Göreve geldiğimizde 55 olan kamyon, tanker, 4X4 arazi aracı gibi birçok alanda ihtiyaç duyduğumuz aracı tamamı öz malımız olan 115 araca çıkardık. Yine ilaçlama tarafında da 68 olan araç sayımızı 98’e yükseltirken kullanılan ilaçların daha etkin olması adına adımlar attık. Kuruduğumuz drone atölyesi ile komponent halinde aldığımız parçaları kendi bünyemizde drone’a dönüştürerek araçların girmediği yerlerde ilaçlama faaliyetlerinde kullanmaya başladık” diye konuştu.

“18 milyon metre boru üretimi yaptık”

Tarımdaki sürdürülebilirliği fazlasıyla önemsediklerini ve üreticiyi her koşulda desteklemeye devam edeceklerini belirten Sedat Akar, “Biz rutin olarak fide, fidan dağıtım işlerini bir yandan devam ettirip sayısını artırırken diğer yandan vizyon projeleri hayata geçiriyoruz. Çiftçimizin damla sulamada ihtiyacı olan boruların üretimini yapmak adına hayata geçirdiğimiz Tarım Plast Fabrikası bu anlamda çok kıymetli. Parklarımızdaki noktalara yerleştirdiğimiz atık toplama noktaları ile anlaşma yaptığımız diğer Belediye iştiraklerinden gelen atık hammaddeler bu tesiste boruya dönüşüyor. Bu sayede hem işlenmesi gereken çöp miktarını azaltıyor, hem atık kaynağı üretime dönüştürüyor hem de nihai ürünümüzle tarımsal vahşi sulamanın engellenmesine katkı sağlıyoruz. Bu tesisimizi Aralık 2024’te devreye aldıktan sonra 18 milyon metre üretim yaptık. Bölgede bu konuda üreticinin talebini de önemli bir oranda karşıladık. Aynı zamanda birçok tarım şehrine de örnek olduk” ifadelerini kullandı. Akar ayrıca hem yuvarlak hem de yassı boru üretimi yaptıklarını, yassı boruda Marmara Bölgesi’nde tek üretici olduklarının da altını çizdi.

Yakın zamanda Mustafakemalpaşa’da bir gübre üretim tesisinin de açılışını yapacaklarını ve bölge çiftçisine sıvı gübre üretimi yapacaklarını da belirten Akar, “Gübre üretimi için alımını yaptığımız makinelerin kurulumunu gerçekleştirdik. İlk üretimlere başladık. Resmi açılışın ardından çiftçimize kısa süre içerisinde gübre tedarik etmeye başlayacağız. Bu tesisin bir kopyasını da yine aynı şekilde şehrin doğu yakasında da kuracağız” dedi.

“Yatırımlar devam edecek”

1 yıllık süreçte 262 milyon TL’lik yatırım yaptıklarını söyleyen Akar, “Görevi devraldığımızda oluşan borcu azaltmak adına adım atarken diğer yandan da yatırım yapıyoruz. Alacaklarımız ile borçlarımızı karşılaştırdığımızda 400 milyon TL’nin biraz üzerinde borcumuz var ve bu rakam yıllık bütçemizin %10’undan biraz fazla. Güçlü bir stok yapısı ile hareket ederken verimlilik anlamında kendimizi geliştiriyoruz. Hal esnafının işlerini kolaylaştıracak adımlar atıyoruz. O bölgede de saha denetimlerini sıklaştırdık. Balık halinin yanına 3 bin metrekare dolayında bir soğuk hava deposu yaparak o bölgedeki esnafı ek lojistik maliyetinden kurtarmak adına proje çalışmalarına başladık. Araç bakım maliyetlerimizi düşürmek adına da bünyemizde 1500 metrakare alanda bir bakım/tamir atölyesi kuruyoruz. Çiftçimize toprak ve yaprak analizi konusunda son teknoloji ile hizmet verecek laboratuvarın kurulumu için de yer tahsisini bekliyoruz. Tahsisin ardından burada da faaliyetimiz başlayacak. Sosyal sorumluluk tarafında engelsiz seraları şehrimize kazandırıp, buralarda üretilen ürünlerin yine ekonomiye kazandırılması adına proje geliştirdik ve yakın zamanda bunu da devreye alacağız. Siyez buğdayında alım garantisi verdiğimiz gibi, bu yıl buğday ekimi yapılan ama alanlar küçük olduğu için biçerdöver girmeyen dağ bölgemizdeki buğday tarlalarına da biçerdöver ulaştıracağız. 1700’e yakın personel ile yıllık 4 milyar TL bütçe yönetirken bu şehirdeki her sokağa, her mahalleye her insana dokunmaya özen gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.