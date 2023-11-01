 Tarım ve hayvancılık sektörü Adana’da buluşuyor

Tarım ve hayvancılığın yerli ve yabancı paydaşlarını buluşturacak olan Adana Uluslararası Tarım Fuarı, 16. Kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. Fuar, tarımın her alanında ve bahçecilik ekipmanları konularında ihtiyaç duyulacak her türlü donanım, geniş ürün gamı, son teknolojik ürünler ve inovasyon konusundaki tüm farklılıkları ziyaretçilerin beğenisine sunarak üretici ile son kullanıcıyı bir araya getirecek. Tarımın başkenti Adana’da 10 bin 800 metrekaresi kapalı 24 bin 200 metrekaresi açık olmak üzere toplamda 35 bin metrekarelik alanda hazırlanan, 7-11 Kasım 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan Adana Uluslararası Tarım Fuarı, bölgenin en kapsamlı tarım ve sera bahçe fuarları arasında yer alıyor. Fuara, Azerbaycan, Irak ve İran’dan 250’nin üzerinde yabancı iş insanı ile 60’ın üzerinde il ve ilçeden ziyaretçi bekleniyor.

Her yıl ziyaretçi sayımız artıyor

Çukurova’nın en büyük tarım buluşması olarak nitelendirilen fuarda; traktörler, biçerdöverler, hayvancılık, tarımsal mekanizasyon ve teknolojileri, zirai ilaçlar, gübreler, tohum, fide, fidan, çiçekçilik, sera teknolojileri, su ve sulama sistemleri çiftçilik ekipmanları, hayvan sağlığı ve ekipmanları, hayvansal üretim makineleri, canlı hayvan yetiştiriciliği, tarımsal ürünler, Agro bilişim ürün grupları sergilenecek.

Fuara Azerbaycan, Irak ve İran’dan 250’nin üzerinde yabancı iş insanı ile 60’in üzerinde il ve ilçeden ziyaretçi bekleniyor. Tüyap Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, “Tarımın başkenti Adana’da böyle bir fuara ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Her yıl ziyaretçi sayımız artıyor. Yüksek sayıda verimli iş bağlantıları bekliyorum. Ayrıca fuarımızda çiftçilerimizin ihtiyaç duyduğu her türlü ürün, hizmet ve teknoloji yer alacak” diye konuştu. Fuar, dört gün boyunca sadece son gün 18.00’e kadar olacak şekilde 9.30 – 18.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.