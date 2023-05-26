TAV Technologies, Haydar Aliyev Havalimanı'nda hizmete başladı

TAV Havalimanları'nın iştiraki TAV Technologies tarafından geliştirilen "Slot Coordination and Management System (SCMS)" ve "Travel Document Authorization System (TDAS)" çözümleri, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Haydar Aliyev Havalimanı'nda kullanılacak. "SCMS" çözümü ile havalimanında slot tahsisi ve yönetim süreçlerinin verimliliği artırılacak, "TDAS" ile pasaport ve seyahat belgeleri kontrolü tamamen otomatik ve dijital hale getirilecek.

TAV Technologies Genel Müdürü M. Kerem Öztürk, "Bu proje, şirketimiz için önemli bir kilometre taşı olan Azerbaycan'daki ilk girişimimizi temsil ediyor. İleri teknoloji sistemlerimizin Haydar Aliyev Havalimanı'nın dijitalleşmesine, operasyonel verimliliğin gelişmesine ve yolcu memnuniyetinin artmasına katkı sağlayacağına inanıyorum." dedi.

Azerbaijan Airlines CJSC (AZAL) Birinci Başkan Vekili Samir Rzayev ise şunları kaydetti: “Haydar Aliyev Havalimanı ile TAV Technologies arasındaki iş birliği, yolcu hizmet kalitesini artırmak ve operasyonel verimliliği optimize etmek için ileri teknolojilerin kullanılması konusunda yeni olanaklar sunacaktır. Bu ortaklık aynı zamanda ileri güvenlik sistemlerinin uygulanmasını kolaylaştırarak havalimanı güvenlik önlemlerini artıracak ve yolcu hizmetlerinin akıcı bir şekilde yürütülmesini sağlayacaktır.”