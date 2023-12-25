Tayko Pil, seri üretim için 250 bin dolarlık yatırımcı arıyor

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde Türkiye’de üretilmeyen ve yıllık 15 milyon adetten fazla tüketilen CR2032, CR2016, CR2025 gibi parapil (coin cell) pillerin üretimini gerçekleştirdiklerini aktaran Tayko Pil Kurucusu ve CEO’su Tayfun Koçak, “Organik bağlayıcı ve bor elementi katkılaması olan, çevreci, uzun ömürlü pil imalatı yapıyoruz. Piyasaya sürülmeye hazır prototipi tamamlanmış CR2032 pil sınıfında seri üretime geçmeyi planlıyoruz. Başlangıçta üretim, makina, hammadde ve diğer giderler için 250 bin dolarlık yatırım arıyoruz” diye konuştu.

Katma değeri yüksek üretime katkı sunacak

Yatırımcılarla görüşmelerin sürdüğünü belirten Koçak, “Yatırımcılara şirket hissesine sahip olarak, yakın gelecekte hızla büyüyecek olan lityum iyon batarya sektörüne dahil olma fırsatı sunacağız. Tayko Pil olarak firmamızı büyüterek Türkiye’nin elektrikli otomobil pilleri alanında lider oyuncularından biri olmayı hedefliyoruz” dedi. Seri üretime geçilmesiyle ülkemizin cari açığını azaltmayı ve ileri teknoloji istihdamı yaratmayı hedeflediklerini dile getiren Tayfun Koçak, “Türkiye’nin bu alanda ihracatçı ülke konumuna yükselmesini hedefliyoruz. Bunun için Ar-Ge çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve yeni teknolojiler geliştiriyoruz. Seri üretimle birlikte bir yandan bu ürünü yerlileştirerek 15 milyon dolarlık ithalatın önüne geçip cari açığın azaltılmasına katkı sağlarken diğer yandan çevreci üretim anlayışımızla doğanın korunmasına da yardımcı olacağız”dedi. İleriye yönelik hedeflerinden de bahseden Tayfun Koçak, elektrikli scooter, powerbank ve cep telefonu bataryası gibi birçok alanda kullanılan pillerin üretimine de başlamayı planladıklarını kaydetti. Koçak, yakın gelecekte ise çok hızlı şarj olan batarya grubu, katı hal batarya ve esnek giyilebilir bataryalar üzerinde çalışmalarına devam ettiklerini sözlerine ekledi.

"Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması’nda birincilik ödülünün sahibi olduk"

Bugüne kadar birçok yarışmadan ödülle ayrıldıklarını açıklayan Koçak, “2021 yılında Avrupa Birliği EIT Enerji yarışmasında 550 proje arasından ilk 15’e girme başarısı gösterdik. Aynı yıl TÜBİTAK 1512 Girişimcilik ve Destek Programı’nda projemiz kabul edildi. 2022 yılında ise Türkiye otomotiv sektörünün ihracattaki tek koordinatör birliği olan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından otomotiv endüstrisinde katma değerli ürün ve teknolojileri geliştirmek amacıyla düzenlenen Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması’nda birincilik ödülünün sahibi olduk. Son olarak Kasım ayında düzenlenen 10’uncu Girişimci İş Adamları Vakfı (GİV) Ödülleri’nde 400 proje arasından ikinci olduk” ifadelerini kullandı.