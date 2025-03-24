Taypa, MSGSÜ iş birliği ile geleceğin denim tasarımcılarını iş dünyasına hazırlıyor

Üniversite-sanayi iş birliği kapsamında önemli bir adım atan Taypa Tekstil, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Giyim Üretim Teknolojisi Programı öğrencileriyle denim giysi üretimi üzerine bir seminer gerçekleştirdi. 21 Mart 2025 Cuma günü düzenlenen seminerde, denim ürünlerinde trendler ve koleksiyon geliştirme süreçleri ele alındı. Seminere, ön lisans programının birinci ve ikinci sınıflarından 25 öğrenci katılım gösterdi.

Taypa Tasarım Müdürü Uğurhan Uzun’un sunumuyla gerçekleşen seminer, öğrencilere sektörün güncel gelişmelerini yakından tanıma fırsatı sundu. Ayrıca, denim dersi kapsamında öğrencilerle birlikte bir koleksiyon projesi hazırlanmasına karar verildi. Koleksiyon geliştirme sürecinde öğrenciler tasarımlarını hayata geçirerek, üretim ve dikim aşamalarını bizzat gerçekleştirecekler. Proje sürecinde Taypa, öğrencilere malzeme ve Ergene fabrikasında yıkama desteği sağlayarak üretim aşamalarında da rehberlik edecek. Projenin final aşamasında öğrenciler, ürettikleri koleksiyonu sunarak değerlendirme sürecine katılacaklar.

“Bu tür iş birlikleri öğrencileri geleceğe hazırlıyor”

Taypa ile gerçekleşen bu iş birliği, uzun yıllardır süregelen ortak çalışmaların bir devamı niteliğinde olup, öğrencilere sektörel deneyim kazandırmayı ve fabrika ziyareti gibi saha çalışmalarını teşvik etmeyi amaçlıyor. Aynı zamanda, öğrenciler için staj ve iş imkânları yaratma konusunda da önemli bir adım atılmasını sağlıyor. Dönem sonunda zorunlu stajı olan öğrenciler Taypa'da staj yapma imkânı bulacaklar.

Seminerin öğrenciler açısından büyük bir kazanım olduğunu belirten akademisyenler, iş dünyasıyla iç içe gerçekleştirilen bu tür etkinliklerin eğitimin kalitesini artırdığını vurguladı. Akademisyenler, “Öğrencilerimizin teorik bilgilerini pratikle birleştirmeleri ve sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip etmeleri, mesleki anlamda donanımlı bireyler olarak yetişmeleri açısından büyük önem taşıyor. Taypa’nın bu sunumu, özellikle denim sektöründeki teknolojik yenilikler ve sürdürülebilirlik uygulamaları konusunda öğrencilerimize kapsamlı bir bakış açısı kazandırdı. Bu tür iş birlikleri, öğrencilerimizin eğitim sürecini zenginleştirirken, aynı zamanda sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetişmesine de katkı sağlıyor. Akademi ile endüstri arasındaki bağları güçlendiren bu tür iş birliklerinin artarak devam etmesi öğrencilerin geleceğe hazırlanmasında büyük rol oynuyor” değerlendirmesinde bulundu.

‘Gençlerin yaratıcı fikirlerini destekliyoruz’

Taypa İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Direktörü Hayri Özsüt ise bu tür iş birliklerinin sanayi ve akademiyi bir araya getirerek sektöre donanımlı bireyler kazandırdığını belirterek, “Üniversitelerle iş birliği yaparak öğrencilerin eğitim süreçlerine katkı sağlamak bizim için çok kıymetli. Geleceğin moda ve tekstil profesyonellerinin yetişmesine destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sektörün geleceğini şekillendirecek genç yeteneklere rehberlik etmek ve onların yaratıcı fikirlerini desteklemek bizim önceliklerimiz arasında” diye konuştu.

Taypa ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi arasındaki bu iş birliği, akademik eğitimin sanayi ile entegrasyonunu güçlendirerek öğrencilere uygulamalı deneyimler kazandırmaya devam edecek. Taypa, farklı üniversitelerle de benzer iş birliklerini sürdürerek genç yeteneklere destek vermeyi amaçlıyor.