GAP turizminde gündem dijitalleşme ve dış pazarlar

MEHMET NABİ BATUK / GAZİANTEP

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) GAP Bölge Temsil Kurulu, Turizm Yüzyılı İftarları Programı kapsamında Gaziantep’te iftar yemeği düzenledi. Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da görev yapan turizm acentelerinin katıldığı iftar yemeğinde sektörel konular da masaya yatırıldı. Etkinliğin açılığında konuşan TURSAB GAP Bölge Temsil Kurulu Başkanı İbrahim Halil Kılınç, sektörel birliğe vurgu yaparak, sektörün dijitalleşme ile birlikte yeni bir dönüşüm sürecinden geçtiğini ifade etti. Seyehat acenteleri olarak yalnızca sektörün değil kültürel mirasın ve misafperverlik geleneğinin temsilcileri olduklarını kaydeden İbrahim Halil Kılınç, "Kahramanmaraş’tan Şanlıurfa’ya, Adıyaman’dan Gaziantep’e uzanan bu bereketli topraklar tarih boyunca sayısız medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bugün de bizle bu değerleri yaşatıyor ve bölgemiz turizmini daha ileri taşımak için çalışıyoruz. Ramazan ayı paylaşmanın dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel ifadesidir. Bizler de bu birlik ve beraberlik içerisinde sektörümüzü güçlendirmek için omuz omuza vermeliyiz. Malumunuz turizm sektörü büyük bir dönüşümden geçiyor. Dijitalleşme, sürdürülebilir turizm ve yeni pazarlar artık hepimizin gündeminde olmalı. Bölge olarak değişime ayak uydurmak için fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek durumundayız. TURSAB olarak değerli üyelerimizle birlikte daha güçlü bir turizm hareketi oluşturmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Birlikte daha nice güzel projeler ve başarılarla dolu bir geleceğe ulaşmak dileğiyle sofralarımız bereketli olsun” dedi.