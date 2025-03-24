Derya Grup, öğrencilere önemli avantajlar sunacak

MERSİN/EKONOMİ



Derya Grup Yönetim Kurulu Üyesi Yeşim Kış Akçer ve Çağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Koç arasında imzalanan protokolle resmiyet kazanan ‘Markala Dersler’ projesi, öğrencileri geleceğe daha donanımlı hazırlamayı amaçlıyor. İş dünyasının beklentilerine uygun niteliklerle mezun olmalarını sağlayacak bu model, aynı zamanda sektörde yeni istihdam olanakları yaratılmasına da öncülük edecek.



Derya Grup ailesi olarak, eğitim alanında fark yaratacak bu projede yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Yeşim Kış Akçer, işbirliğinin hayırlı olmasını diledi.