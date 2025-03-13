Tchibo, E-ticaret stratejisinde yerel dönüşümü Halil Soğukkanlı ile gerçekleştirecek

Tchibo, E-ticaret organizasyonunda uluslararası stratejisi kapsamında önemli bir dönüşüme imza attı. Almanya merkez ve yerel organizasyonların ortak avantajlarını ön plana çıkartmak, sürdürülebilir satış ve müşteri profili ile güçlü bir karlılık modeli oluşturabilmek amacıyla, günümüze kadar Almanya’da merkezi olarak yönetilen e-ticaret kanalı, Mart 2025 itibariyle lokal olarak yönetilecek. Bu değişimle birlikte Halil Soğukkanlı, 1 Mart 2025 tarihi itibariyle Türkiye’den sorumlu E-Ticaret Direktörü olarak atandı.

Halil Soğukkanlı kimdir?

Halil Soğukkanlı, 2008 yılında Tchibo'da Satış Danışmanı olarak başladığı kariyerinde, şirketin farklı birimlerinde önemli roller üstlendi. Gıda ve gıda dışı ürün yönetimi uzmanlığının ardından e-ticaret departmanında sırasıyla Uzman, Müdür ve Departman Yöneticisi pozisyonlarında görev aldı.

17 yıllık Tchibo deneyimi süresince, Türkiye operasyonunda e-ticaret bölümünün kuruluşuna öncülük eden Soğukkanlı, son dört yılda Almanya e-ticaret operasyonunda Departman Yöneticisi olarak çalıştı. Halil Soğukkanlı, yeni rolüyle birlikte Türkiye e-ticaret stratejisinin şekillendirilmesinde kritik bir görev üstlenecek. Türkiye Genel Müdürü Burak Deniz'e raporlama yapacak olan Soğukkanlı, kısa süreliğine Macaristan operasyonunu da destekleyecek.