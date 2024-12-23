TEB Arval ve Togg bir araya geldi

Arval BNP Paribas Grup CEO’su Alain van Groenendael’in 18-19 Aralık tarihlerinde gerçekleştirdiği Türkiye ziyareti kapsamında TEB Arval Genel Müdürü Kağan Yaşa ve Togg CEO’su Gürcan Karakaş ile Türkiye’nin yerli elektrikli otomobili Togg’un Yedi Mavi Deneyim Merkezi'nde bir araya geldi. Özellikle elektrikli araçlar ve sürdürülebilir mobilite çözümlerinin öne çıkan başlıklar arasında yer aldığı görüşmede dünya, Avrupa ve Türkiye otomotiv pazarının dinamikleri değerlendirilirken, Togg’un yenilikçi teknolojileri ve sektördeki rolü de detaylı şekilde ele alındı.

Togg'un yenilikçi vizyonu küresel pazara katkı sağlayacak

Elektrikli araçların sektör dönüşümüne etkilerine dikkat çeken Arval BNP Paribas Grup CEO’su Alain van Groenendael, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bugün Togg'un Yedi Mavi Deneyim Merkezini ziyaret etmekten memnuniyet duyuyoruz. Enerji dönüşümü ve elektrikli araçların filolardaki payını artırma ortak hedefine ulaşmak için mutlaka uzman otomotiv üreticileriyle iş birliği içerisinde çalışmamız gerekiyor. Elektrikli araçlar, geleceğin mobilite çözümlerinin ayrılmaz bir parçası olmanın ötesinde, günümüzün sürdürülebilir ulaşım ihtiyaçlarına da yanıt veriyor. Türkiye’nin bu alandaki yatırımları ve Togg’un yenilikçi vizyonu, sadece yerel pazar için değil, ayrıca küresel pazar için de katkı sağlayacak bir örnek teşkil ediyor.”

Togg ile iş birliğimizi daha da geliştireceğiz

TEB Arval Genel Müdürü Kağan Yaşa, TEB Arval’in elektrikli araç kiralama konusundaki sektörel öncülüğüne dikkat çekerek şunları dile getirdi: “Halihazırda TEB Arval filomuzda yüzde yüz elektrikli Togg T10X’ler bulunuyor ve Elektrikli Kolay Paket çözümümüz kapsamında müşterilerimize sağladığımız şarj çözümlerinde de birlikte çalışıyoruz. İş birliğimizi daha da güçlendirmek adına kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Elektrikli araçlar ve sürdürülebilir mobiliteye yönelik çözümlerimizle hem Türkiye pazarında hem de küresel çevre hedeflerinde önemli bir etki yaratmayı planlıyoruz. TEB Arval olarak, daha sürdürülebilir bir geleceğin öncüsü olma misyonumuz doğrultusunda, iş ortaklarımızla birlikte mobilitenin geleceğini şekillendirmeye devam edeceğiz.”

Arval BNP Paribas ile hedeflerimiz benzer

Togg Ceo’su Gürcan Karakaş ise, Arval BNP Paribas Grup CEO’su Alain van Groenendael ve TEB Arval Genel Müdürü Kağan Yaşa’yı Togg Yedi Mavi Deneyim Merkezi’nde ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “Her fırsatta dile getirdiğimiz gibi, mobilite ekosistemimizi sürdürülebilirlik ilkesi etrafında tasarlıyor ve bu yaklaşımımıza iş ortaklarımızın da dahil olmasını arzu ediyoruz. Avrupa’nın en temiz tesislerinde sıfır emisyonlu ‘akıllı cihazlar’ üretmek üzere yola çıkan şirketimizde, sürdürülebilirliği her alanda bir iş modeli olarak yerleştirmeye çalışırken, tüm değer zincirinde de benimsenmesini arzu ettiğimiz, sürdürülebilir bir iş modeli ortaya çıkarma konusunu da oldukça önemsiyoruz. Bu açıdan bakıldığında Arval BNP Paribas ile hedeflerimizin benzer olduğunu görmek memnuniyet verici. Ülkemizde başlayan çalışmalarımızın küresel pazarlarda da hayata geçirilebilir ortak sonuçlara dönüşebilecek adımlarla ilerlemesi her iki marka için çok kıymetli bir hedeftir.” diye konuştu.

Dünya çapında 29 farklı ülkede faaliyet gösteren Arval, tam kapsamlı araç kiralama ve mobilite çözümlerinde uzmandır. Firma, tam elektrikli araçların ve düşük emisyonlu mobilite çözümlerinin benimsenmesi için çalışmalarında kararlı bir duruş sergilemektedir. Togg ile iş birliğinin genişletilmesi hem Türkiye pazarında hem de dünya genelinde sürdürülebilir kalkınmaya yönelik önemli bir adım olarak görülüyor.