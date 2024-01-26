Teknoloji devi OPPO, Mıstaçoğlu Holding'le el sıkıştı

Teknoloji, mobil iletişim, madencilik, gayrimenkul geliştirme ve işletmeciliği başta olmak üzere Türkiye’nin ekonomisine güç katacak yatırımlar gerçekleştiren Mıstaçoğlu Holding, grup şirketi AGM A.Ş.’nin dünyanın önde gelen teknoloji markası OPPO’nun stratejik iş ortağı olması konusunda önemli bir anlaşmaya imza attı.

Anlaşma, ortak satış ve pazarlama çalışmaları, hizmet operasyonları ve yerel üretim girişimleri dahil olmak üzere iş birliğinin çeşitli yönlerini kapsıyor. Anlaşma çerçevesinde AGM, OPPO ürünlerinin yerel üretimini İstanbul Tuzla’da bulunan fabrikasında üstlenecek. Bunun, GSM sektöründe istihdam, yurt dışından bilgi transferi ve teknoloji gelişimi açısından Türkiye ekonomisine katma değer yaratacak dev bir adım olduğunun altı çiziliyor.

Türkiye'yi akıllı cep telefonu üretiminde dünya üssü yapacağız

OPPO ve AGM yöneticilerinin katıldığı imza töreninde OPPO MEA Başkanı Chico Zhou, ortaklığın önemine dikkat çekerek, "Bu önemli ortaklık, karşılıklı büyüme, yenilikçilik ve Türk müşterilerimize ve iş ortaklarımıza olağanüstü ürün ve hizmetler sunmaya odaklanan ortak bir vizyonu yansıtıyor" dedi.

Gerçekleştirilen iş birliği ile Türkiye'nin OPPO'nun yurt dışındaki en önemli ve güçlü pazarlarından biri olacağına dikkat çeken Mıstaçoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Mıstaçoğlu ise, “Birçok önemli kilometre taşını içeren bu ortaklık, şirketimiz açısından gurur verici olduğu kadar, Türkiye’nin milli ticari gücüne güç katacak bir yatırım oldu. Yeni dönemle birlikte ülkemizde yapılacak yüksek teknolojiye dayalı üretimin, istihdama katkısının yanı sıra yüksek teknolojinin gelişimini kolaylaştırması açısından da önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu adımın ülkemizin geleceğine yapacağı katkı ve inovasyon potansiyeli bize büyük mutluluk veriyor. Amacımız kısa bir süre içeresinde ülkemizi akıllı cep telefonu üretimi konusunda bir dünyada önde gelen ülkelerden biri konumuna getirmek ve tüm dünyaya teknolojik bu ürünleri ihraç etmek” şeklinde konuştu.