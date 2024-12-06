Temsa, Fransa’nın en büyük 3 üreticisinden biri oldu

Fransa yollarına çıkardığı 6 bin aracıyla pazardaki güçlü büyümesini sürdüren TEMSA, 3-6 Aralık tarihleri arasında Lyon’da gerçekleşen AutoCar Expo Fuarı’nda güvenli ve sürdürülebilir mobilite çözümlerini tanıttı. İlk elektrikli şehirlerarası otobüs olma özelliğine sahip LD SB E ile Fransa’daki varlığını güçlendiren Temsa, şehirlerarası segmentte (coach) Fransa pazarının en büyük üç üreticisinden biri haline geldi.

AutoCar Expo Fuarı’nda inovatif çözümlerini ve çevreci teknolojilerini ziyaretçilerle buluşturan TEMSA, güvenli ve sürdürülebilir mobilite anlayışı doğrultusunda HD 13, LD SB E ve MD 9 araçlarını fuardaki standında sergiledi.

“Fransa, dünya genelinde çok Temsa aracının hizmet verdiği ülke"

Etkinliğin basın gününde konuşan TEMSA Batı Avrupa Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Uzunay, “TEMSA olarak Fransa pazarının en güçlü oyuncuları arasında yer alıyoruz. Bu gücün arkasında bölgede kendi dağıtım ve servis ağı organizasyonumuzun olmasının büyük payı bulunuyor. AutoCar Expo’da da bu gücümüzü göstererek mobilitenin geleceğine yön veren güvenilir, sürdürülebilir ve yenilikçi çözümlerimizle farkımızı bir kez daha ortaya koyduk. 2024’ün son dönemine girerken gerçekleştirdiğimiz teslimatlarla birlikte Fransa yollarındaki TEMSA markalı araç sayısını 6 bine çıkarmış olmak bizim için büyük bir gurur kaynağı. Fransa, bugün dünya genelinde en fazla TEMSA aracının hizmet verdiği ülke olma özelliğini taşıyor. Bu başarıyı sürdürülebilir ulaşım çözümlerimizle daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz. Özellikle elektrikli araç segmentindeki gücümüzü, geçtiğimiz yıllarda tanıttığımız ve Avrupalı bir şirket tarafından üretilen ilk elektrikli şehirlerarası otobüs olma özelliğine sahip LD SB E ile daha da pekiştirdik. Teknik özellikleri ve yüksek güvenlik kriterleriyle, Fransa’da okul otobüsü olarak da hizmet verme yetkinliğine sahip bu modelimizle, bir yandan pazarda ürün gamımızı çeşitlendirirken bir yandan da farklı müşteri gruplarının ihtiyaçlarına yenilikçi bir çözüm geliştirdik. Temsa markalı çevreci araçlarımızla, ‘Güvenli ve Sürdürülebilir Mobilite’ vizyonumuz doğrultusunda hem Fransa’da hem de global ölçekte daha verimli bir ulaşım geleceği inşa etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

TEMSA’nın Fransa’da öncü konumda olduğu elektrikli okul otobüsü segmentinin güçlü oyuncusu LD SB E, 250 kW’lık güce sahip elektrikli motoru sayesinde tüm yol koşullarında güçlü performans sunuyor. LD SB E’nin menzili ise uygun koşullarda 350 kilometreye kadar ulaşabiliyor.