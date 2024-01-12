Tesla, 2 modelde fiyatları düşürdü

Tesla, Çin'de yerel olarak üretilen Model 3 ile Model Y’nin fiyatını düşürdü.

Markanın resmi web sitesinde yer alan bilgiye göre, temel Model 3 sedanın başlangıç fiyatı yüzde 5,9 düşüşle 245 bin 900 yuana (34 bin 300 dolar) geriledi.

Model Y spor ticari aracın başlangıç fiyatı da yüzde 2,8’lik düşüşle 266 bin 400 yuandan 258 bin 900 yuana düşürüldü.