THY “Connect to Türkiye: Ege” etkinliğiyle turizm profesyonellerini İzmir’de buluşturdu

Türk Hava Yolları (THY), milli bayrak taşıyıcı havayolu olmanın verdiği sorumlulukla Connect to Türkiye etkinlik serisinin Türkiye’deki ikinci etkinliği, İzmir- Efes Antik Kenti’nde düzenlendi.





THY, yurtdışında 90 şehirden yaklaşık 200 büyük tur operatörünün üst düzey yöneticisini İzmir’deki etkinlik öncesinde Afyon ve Denizli’de ağırladı.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, “Dünyanın dört bir yanından etkinliğimize katılım gösteren turizm ve seyahat sektöründeki tüm paydaşlarımıza, acentelerimize ve iş ortaklarımıza şükranlarımızı sunuyor, ülkemizin kültürel zenginliklerini tanıtma noktasında verecekleri destekler için şimdiden teşekkür ediyorum” dedi.

Türkiye’nin marka değerini uluslararası alanda pekiştirmek ve bölgesel turizmi desteklemek amacıyla 2022 yılında New York’ta başlatılan “Connect to Türkiye” etkinlikleri, dünyanın dört bir yanında gerçekleştiriliyor.