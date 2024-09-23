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THY, Siyez ve Gernik buğdaylarından yaptığı ekmeği tanıttı

Türk Hava Yolları (THY), Taş Tepeler Bölgesi’nde yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkan ve tarihte bilinen evcilleştirilmiş ilk buğday tanelerinin yeniden üretimiyle yapılan ekmeği New York uçuşunda tanıttı.

Haber Merkezi
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THY, Siyez ve Gernik buğdaylarından yaptığı ekmeği tanıttı
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Türk Hava Yolları (THY), Anadolu'nun da en eski tahıl türleri olan Siyez ve Gernik Buğdaylarından yapılan ekmeği New York uçuşunda tanıttı.

THY’nin dün İstanbul'dan New York'a uçuş yapan TK-3 seferinde resmi olarak menüye dahil edilen ilk ekmek için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Göbeklitepe, Karahantepe ve Taş Tepeler ’in yer aldığı Mezopotamya Bölgesi’nde bir film prömiyeri yapıldı.

İlk Ekmek, ödüllü seyyah şef Ömür Akkor ve Doç. Dr. Çetin Şenkul danışmanlığında, İstanbul merkezli Turkish DO&CO catering şirketi tarafından hazırlandı. Yemek servisi öncesinde sıcak olarak servis edilecek ekmek, tereyağı ve zeytinyağı eşliğinde QR kodlu tanıtım kartı ile özel kesesinde sunularak, kıtalararası seyahat eden Business Class misafirlerine ikram edilecek.  

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Dünyanın en iyi lezzetlerini misafirlerine sunan ve bu alanda dünya çapında tanınmış kuruluşlardan birçok ödül alan bayrak taşıyıcı havayolu olarak, Business Class yolcularımızı Anadolu bölgesindeki kazılarda keşfedilen antik buğdaylardan elde edilen, dünyanın en eski ekmeği ile tanıştırmaktan mutluluk duyuyoruz. Türk mutfağına özgü olan ve küresel gastronomi tarihinde önemli bir yer tutan bu temel gıdayı misafirlerimize deneyimletmeyi amaçlıyoruz. Uçuş yemekleri alanındaki ödüllü liderliğimizi sürdürürken, misafirlerimizin bu yeni ürünü takdir edeceğini umuyoruz." dedi.

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