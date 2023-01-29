THY ve HİB, Venezuela'ya hizmet ihracatını artıracak

Türk Hava Yolları (THY) İcra Komitesi ve Yönetim Kurulu Başkanı ve Hizmet İhracatçılar Birliği (HİB) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Venezuela'ya hizmet ihracatını artırmak amacıyla THY olarak bu ülkeye 7 direkt uçuş ve Havana aktarmalı 3 sefer ile toplamda haftada 10 sefer gerçekleştirmek için çalışmaları sürdürdüklerini bildirdi.

HİB Başkanı Prof. Dr. Bolat, Ticaret Bakanı Mehmet Muş öncülüğünde, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonundaki heyetle Venezuela'ya gerçekleştirdiği ziyarette iki ülke arasındaki ticari ilişkilere katkı sağlayacak temaslarda bulundu. Prof. Dr. Ahmet Bolat, HİB olarak 3 bin 700 şirketle Venezuela ekonomisinde yer almak için temaslarda bulunduklarını belirtti.

Bolat, HİB olarak eğitim hizmetleri, yolcu ve yük taşımacılığı, lojistik hizmetler, turizm, müteahhitlik ve teknik müşavirlik, bakım onarım hizmetleri sektörlerinin önde gelen temsilcilerinin katılımıyla heyette güçlü şekilde yer aldıklarını aktararak, "Venezuela ekonomisine HİB'e üye 3 bin 700 şirketimizle katkı sağlamak üzere görüşmelerde bulunduk. İki ülke arasındaki ilişkilerin ticari olarak da daha iyi seviyelere çıkmasını sağlayacak bu organizasyonun mal ve hizmet sektörleri için hayırlı olmasını dilerim." açıklamasında bulundu.

Ticaret hacminin genişlemesi amacıyla Venezuela'ya yapılan uçuş sayılarını artırmak için çalışmalara başladıklarını belirten Bolat, "THY olarak Venezuela'ya 7 direkt uçuş ve Havana aktarmalı 3 sefer ile toplamda haftada 10 sefere çıkarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

HİB Yönetim Kurulu Üyesi, Turizm ve Seyahatle İlgili Hizmetler Komitesi Başkanı, TÜROB Başkan Yardımcısı Hediye Güral Gül de Anadolu'nun asırlardır 3 kadim dinin özgürce yaşandığı bir yurt olarak öne çıktığını kaydetti.

Farklı din, milliyet ve kültürden insanların yüz yıllarca birlikte, saygıyla özgürce yaşamalarının zengin bir kültür mozaiği yarattığını ifade eden Gül, bugün sanat, mimari, gastronomi gibi birçok alanda bu zenginliğin görülebildiğini belirtti.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş öncülüğünde 22-26 Ocak'ta gerçekleşen geziye Prof. Dr. Ahmet Bolat ile Hediye Güral Gül'ün yanı sıra TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye'nin Karakas Büyükelçiliğinden temsilciler ile Türkiye'deki farklı sektörlerden çok sayıda iş insanı katıldı.

Türkiye'den gelen heyet, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından kabul edildi. Heyet, seyahat süresince Venezuela Devlet Bakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Finanstan Sorumlu Bakan Delcy Eloina Rodrigues Gomez, Ticaret Bakan Yardımcısı ve Yatırımlar Bakanı Hector Jose Silva Hernandez, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Ramon Celestino Valasquez Araguayan ile resmi temaslarda bulundu.