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THY’den Avrupa’ya indirimli bilet kampanyası

Türk Hava Yolları (THY), Güney Avrupa’ya vize veya pasaport gerektirmeyen şehirlere gidiş dönüş indirim kampanyası başlattı.

Haber Merkezi
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THY’den Avrupa’ya indirimli bilet kampanyası
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Türk Hava Yolları (THY), Güney Avrupa’ya vize veya pasaport gerektirmeyen şehirlere gidiş dönüş indirim kampanyası başlattı.

Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyen yolcular, 17 -27 Eylül tarihleri arasında satın alacakları biletlerle 5 Kasım 2024 - 26 Mart 2025 tarihleri aralığında Balkanlar’da Üsküp ve Priştine’ye 129 dolar Saraybosna’ya 149 dolar, Zagreb, Dubrovnik ve Ljubljana’ya 169 dolar Belgrad ve Podgorica’ya 179 dolar Güney Avrupa’da Atina’ya 139 dolar, Malta, Napoli ve Torino’ya 179 dolar, Roma ve Milano’ya 189 dolar, Paris’e 209 dolar ve Madrid’e 219 dolardan başlayan fiyatlarla bilet satın alabilecekler.

Ayrıca yolcular Belgrad, Podgorica, Tivat, Priştine, Saraybosna ve Üsküp şehirlerine de vizesiz seyahat edilebiliyor.

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