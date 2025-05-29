Alpet Madeni Yağları yeni vizyonu ile Automechanika İstanbul’da

Otomotiv endüstrisinin ilgiyle beklenen fuarlarından Automechanika İstanbul, bu yıl 18. kez kapılarını açacak. Sektörünün en kapsamlı ve görkemli etkinliklerinden biri olan Automechanika İstanbul fuarında yer alacak olan Alpet Madeni Yağları, kendi standında fuar ziyaretçilerine ev sahipliği yapacak.

Zeren Group Holding bünyesine geçtikten sonra yeniden yapılanan şirket, genişleyen dağıtım ağı, güçlenen organizasyon yapısı ve sektörel büyüme hedefleriyle son yılların dikkat çeken markalarından biri olarak öne çıkıyor. Yeni dönemde müşteri odaklı stratejileri ve dinamik kadrosuyla sektördeki konumunu daha da pekiştirmeyi amaçlayan Alpet Madeni Yağları, dört gün boyunca devam edecek olan fuar boyunca ziyaretçilerine, hizmet kalitesini ve sektör deneyimini aktaracak.

“Yeni yapılanmamızla sektörel etkinliğimizi artıracağız”

Fuarın sektör açısından önemine değinen Alpet Madeni Yağları Genel Müdürü Ahmet Oral, “Automechanika İstanbul, bizim için bir fuar olmanın ötesinde, Zeren Group Holding’den aldığımız güçle başlattığımız dönüşüm sürecimizi ve büyüme vizyonumuzu paylaşacağımız, önemli bir platform. Sektör trendlerinin belirleneceği fuar boyunca misafirlerimize yalnızca ürün kalitemizi değil geleceğe dönük hedeflerimizi de aktaracağız. Bu sayede hem mevcut müşterilerimizi hem de potansiyel iş ortaklarımızı, inovatif çözümlerimizle ilgili doğrudan bilgilendirme fırsatı bulacağız” diyerek Automechanika İstanbul gibi global buluşmalara ev sahipliği yapan fuarların, şirketlerin yeni fırsatlar elde etmesi bakımından etkili olduğunun altını çizdi.