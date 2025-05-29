Tarsus, turizmde gelişme konusunda ısrarcı

TARSUS/EKONOMİ



Tarsus TSO’nun mayıs ayı meclis toplantısı yapıldı. Gündem maddelerinin görüşüldüğü oturumda turizm konusuna ayrı bir parantez açan Tarsus TSO Başkanı H. Ruhi Koçak; tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan Tarsus’un, turizmde hak ettiği noktaya ulaşması adına hem yerel yönetimlerle hem de ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde önemli adımlar attıklarını söyledi. Tanıtım faaliyetlerinden altyapı yatırımlarına kadar pek çok alanda sürdürülen projelerle birlikte, Tarsus’un yalnızca bölgesel değil, ulusal ölçekte de cazibe merkezi haline gelmesinin hedeflendiğini dile getiren Koçak, “Tarsus artık sanayi ve tarımın yanında turizmde de adından söz ettirecek. Attığımız her adım, şehrimizi bir turizm destinasyonu olarak konumlandırma vizyonumuzun parçası. Ancak, turizm bir bütünlük işidir. Tarsus’un her kesimi esnafından rehberine, yatırımcısından vatandaşına bu sürecin bir parçası olmalı. Şehrin tüm dinamikleriyle birlikte hareket ettiğimizde, Tarsus’un sürdürülebilir bir turizm şehri haline gelmesi kaçınılmazdır” dedi.



Yöresel lezzetleriyle fark oluşturacak

Oda olarak içerisinde yer aldıkları Slow Food Yeryüzü Pazarı’nın da yerel üreticilerin emeğini görünür kılınması ve geleneksel ürünlerin yaşatılması açısından önemli bir girişim olduğuna işaret eden Koçak, “Bu tür oluşumlar, kentin gastronomi kimliğini de güçlendiriyor. Tarsus yalnızca tarih ve kültür şehri değil, aynı zamanda bir gastronomi destinasyonu olarak da anılmasını sağlayacak adımların yaygınlaşması büyük önem taşıyor” ifadesini kullandı.



Mersin Teknopark’ın destek olanakları tanıtıldı

Öte yandan toplantının ardından oda üyeleriyle bir araya gelen Mersin Teknopark Genel Müdür Vekili Nihan Baran, Teknopark’ın yürüttüğü çalışmalar ve sunduğu olanaklar hakkında kapsamlı bir bilgilendirme yaptı. Girişimcilere, sanayicilere ve teknoloji firmalarına yönelik destek mekanizmaları ile iş birliği fırsatlarının detaylı şekilde ele alındığı görüşmede, katılımcılar Teknopark’ın faaliyetlerini yakından tanıma ve olası iş birlikleri hakkında fikir edinme imkânı buldu.